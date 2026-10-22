Karlo Pilko ponovno na čelu Gradskog kotara Gripe, zamjenici mu iz SDP-a i HDZ-a

Danas je konstituirano vijeće Gradskog kotara Gripe. Za predsjednika vijeća jednoglasno je izabran novi - stari predsjednik Karlo Pilko iz redova SDP-a koji za svoje zamjenike predložio Stevu Stojanca (SDP) i Lea Kuzmanića (HDZ). Prijedlozi su također usvojeni jednoglasno.

Kao i u proteklom mandatu. predsjednik je od vijećnika zatražio predanost u cilju dobrobiti svih stanovnika Gripa te da se sve političke ili bilo koje druge razlike stave po strani.

Nakon završetka konstituirajuće sjednice vijeće je odmah započelo i radnu sjednicu u novom mandatu.