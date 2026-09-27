Karlo Pilko ostaje na čelu Gripa: Osvojio drugi mandat na kotarskim izborima

Na nedjeljnim kotarskim izborima u Splitu odlučivalo se i o budućem vodstvu Gradskog kotara Gripe, gdje će Karlo Pilko nastaviti voditi kotar i u svom drugom mandatu.

Na Gripama su se biračima ponudile dvije kandidacijske liste. Koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta predvodio je Leo Kuzmanić, dok je zajedničku listu SDP-a, Centra, Direkta i Možemo! predvodio dosadašnji predsjednik kotara Karlo Pilko.

Rezultat kotarskih izbora tako znači nastavak mandata za Pilka, koji je Gripe vodio i tijekom protekle četiri godine. Uoči izbora isticao je projekte koji su pokrenuti ili realizirani u njegovu prvom mandatu te najavljivao nastavak ulaganja u infrastrukturu i javne površine u kotaru.

Pilko nastavlja voditi Gripe

Karlo Pilko tako će i u idućem četverogodišnjem razdoblju biti na čelu jednog od većih splitskih gradskih kotareva. Kotarski izbori održani su u nedjelju diljem Splita, a građani su birali članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora, koji će u novom mandatu odlučivati o lokalnim komunalnim pitanjima i prioritetima svojih kvartova.