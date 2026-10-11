Karleuša žestoko napala Jakova Jozinovića: "Srbi su nasjeli na projekt stranih službi"

Srpska pjevačica Jelena Karleuša komentirala je kontroverze oko mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića, koji se našao na meti kritika dijela javnosti u Srbiji nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj izvodi pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo". Karleuša je o cijelom slučaju govorila u nedjelju na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, nakon povratka s nastupa u Beču, prenosi srpski Telegraf.rs.

"Ozbiljan projekt stranih službi"

Pjevačica nije štedjela riječi komentirajući mladog hrvatskog izvođača i njegovu popularnost u Srbiji.

"Mislim da sam jedina to komentirala kako treba. Riječ je o ozbiljnom projektu stranih službi na koji su Srbi nasjeli, kao i inače na sve što dolazi izvana. Nadam se da ćemo biti pametniji i više cijeniti svoje izvođače, a ne strane. Ako se našim zvijezdama zabranjuju koncerti po regiji, trebali bismo biti barem lojalni i pokazati patriotizam", poručila je Karleuša. Dodala je kako smatra da bi Srbija trebala primjenjivati jednake kriterije prema izvođačima iz drugih zemalja. "Nema tu ništa pogrešno, samo treba uzvratiti istom mjerom pa će se valjda i oni opametiti", istaknula je.

Osvrnula se i na pjesme s ratnom tematikom, tvrdeći da takva glazba pripada ideologiji koja nije svojstvena srpskom narodu.

Treba li Jozinoviću zabraniti ulazak u Srbiju?

Posebnu pozornost izazvao je njezin odgovor na pitanje treba li Jakovu Jozinoviću zabraniti ulazak u Srbiju, što posljednjih dana zahtijeva dio korisnika društvenih mreža. "Ja generalno nisam za zabrane te vrste, ali ako oni našima zabranjuju, samo treba postojati reciprocitet", izjavila je Karleuša za Telegraf.rs.

Na pitanje smatra li da bi trebalo otkazati Jozinovićeve koncerte u Beogradskoj areni, zakazane za 24. i 25. listopada, odgovorila je kako bi odluku trebalo prepustiti publici. "Mislim da to treba biti moralna odluka svih onih koji žele ići", kazala je.

Dio publike najavljuje bojkot koncerata

Podsjetimo, Jakov Jozinović posljednjih je mjeseci ostvario velik uspjeh na srpskom glazbenom tržištu, gdje je održao niz posjećenih koncerata. Međutim, nakon objave snimke na kojoj izvodi Thompsonovu pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", dio javnosti u Srbiji burno je reagirao.

Na društvenim mrežama pojavili su se pozivi na bojkot njegovih nastupa, a pojedini korisnici počeli su prodavati već kupljene ulaznice ili se raspitivati o mogućnosti povrata novca.