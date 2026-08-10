Karleuša u Vodicama na Veliku Gospu: Bi li vi otišli na njezin koncert?

Vodice su i ovog ljeta jedno od središta glazbenih događanja na Jadranu, a na pozornicama se izmjenjuju brojna regionalna imena.

No jedno pitanje moglo bi posebno podijeliti javnost: treba li u Vodice stići i Jelena Karleuša? I to na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza.

Pjevačica je posljednjih godina često u središtu medijske pažnje, a njezin nastup u Hrvatskoj 2023. godine bio je otkazan nakon protivljenja dijela braniteljskih udruga.

Što vi mislite – treba li Karleuša zapjevati u Vodicama? Da Ne Glasaj

Upravo je zbog njezina nastupa u Vodicama posljednjih dana ponovno otvorena rasprava o tome gdje završava sloboda umjetničkog izražavanja, a gdje počinje odgovornost prema lokalnoj zajednici i njezinoj povijesti.

Najava koncerta izazvala je različite reakcije. Dok dio publike smatra da glazbeni ukus ne bi trebao biti razlog za zabrane te da svatko ima pravo odlučiti želi li na koncert ili ne, drugi upozoravaju na ranije javne istupe srpske pjevačice o Hrvatskoj.

Posebno se ističu njezine ranije izjave i objave na društvenim mrežama koje su u Hrvatskoj izazvale brojne kritike. Upravo zbog toga dio građana smatra kako njezin nastup na blagdan Velike Gospe nije primjeren.

S druge strane, organizatori koncerta poručuju da je riječ o glazbenom događaju te da ne žele da se nastup pretvara u političko pitanje. Pitanje koje se sada postavlja jest hoće li koncert biti održan prema najavi i kako će na cijelu situaciju reagirati lokalne vlasti.