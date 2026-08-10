Karleuša: "Toliko sam utjecajna da mogu garantirati – ovo se hrvatskim pjevačima u Srbiji neće dogoditi"

Nakon burnih reakcija koje je izazvala najava koncerta Jelene Karleuše (47) u vodičkoj Haciendi, priča je dobila novi rasplet. Dio javnosti usprotivio se njezinu dolasku zbog ranijih političkih izjava, oglasio se i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, a sama Karleuša potom se videom obratila hrvatskoj publici i poručila da nikada nije bila neprijatelj hrvatskog naroda.

No unatoč njezinu pokušaju da smiri situaciju, iz Haciende je ubrzo stigla službena potvrda da se koncert ipak neće održati. Klub je odluku objavio na svojim društvenim mrežama uz obrazloženje da su reakcije oko nastupa daleko nadmašile okvire glazbenog događaja te da im je sigurnost gostiju i zaposlenika na prvom mjestu.

Nakon vijesti o otkazivanju koncerta, reporterka RTL-a Danas, Ružica Đukić, telefonom je razgovarala s Jelenom Karleušom.

Hacienda je službeno otkazala vaš koncert u Vodicama. Jeste li očekivali takvu odluku i kako je komentirate?

Eto, to sam mislila da će se dogoditi i nisam iznenađena. To sam i pretpostavljala. Ono što ja vama mogu reći kao novinarki, a i kao čovjeku, jest da se nijedan koncert ili nastup hrvatskog pjevača u Srbiji neće nikada otkazati. Eto da znate. Toliko. Toliko sam utjecajna da to mogu reći. Za ovo sam očekivala da će se dogoditi.

Što mislite da je razlog otkazivanja? Jesu li presudile vaše ranije izjave, s obzirom na to da gradonačelnik Vodica kaže da su svi drugi izvođači dobrodošli, a vi niste?

Znam, znam, vidjela sam. Žao mi je. Žao mi je zbog toga jer ja nikad u životu nisam rekla riječ protiv hrvatskog naroda, niti ću. To je baš jedna velika manipulacija i izvrtanje mojih riječi, vađenje iz konteksta. Ja sam imala političke izjave, a ne izjave protiv jednog naroda, bilo kojeg naroda, pa tako ni hrvatskog. Ali kažem, žao mi je. Žao mi je, to sam i očekivala i nadam se da se vidimo kada prođe sve to ludilo i ta mržnja. A opet kažem, svi hrvatski kolege ovdje su dobrodošli i to ja kao pjevačica mogu garantirati.

Vezano uz tragediju s nadstrešnicom u Novom Sadu, rekli da želite da se isto dogodi Hrvatima?

Nisam. Da vam kažem, nije fer da me to pitate zato što ja nikad tako nisam rekla. To je izvađeno iz konteksta. Ja sam pričala o tome, o uplitanju hrvatskih javnih ličnosti, medija i političara u jednu jako tešku političku situaciju u Srbiji, gdje sam rekla da bih voljela vidjeti kako bi to bilo da se u Hrvatskoj nešto tako dogodi, koliko bi bilo ružno. Ne pušta se nastavak moje izjave u kojem ja govorim koliko je to strašno i koliko je ružno i koliko se, prosto, ne treba miješati u unutarnje stvari druge države i radovati se tuđoj nesreći.

To je bio nastavak moje izjave koji je izrezan, ali dobro. Ja nisam očekivala ništa drugo od ovog otkazivanja, iskreno da kažem. Tako da, još jednom ću ponoviti, sve je izmanipulirano. Te izjave, ti screenshotovi koje ja nikada nisam napisala i tako dalje. Mogu isto tako da vam pokažem i pošaljem mnogo, mnogo mojih izjava i screenshotova gdje ja prva reagiram na potrese u Hrvatskoj i poplave. I kada su vaši sportaši u pitanju, kada se natječu, uvijek sam navijala za vas i tako dalje, ali to se nikad nigdje nije objavilo.

Objavljuju se ovakve montirane stvari, izvađene iz konteksta. Meni je baš žao zato što su ovome kumovali najviše mediji. Žao mi je zbog toga. Prosto, glazba i politika nemaju veze jedno s drugim. Niti bih ja dolazila u Hrvatsku pričati o politici jer sam ja jedna bezopasna žena u malom kostimu koja pjeva, pjeva vesele pjesmice i nisam opasna. Nisam prijetnja. Previše mi dajete značaja.

Ali, eto, ja imam svoje političke stavove. Ja podržavam i svoju zemlju i svog predsjednika, ali nikada, nikada nisam rekla bilo što protiv hrvatskog naroda. I to molim vas objavite. To je sve što imam reći. Meni jedan nastup manje ili više ne znači ništa.

Niti može utjecati na moj džep, niti će to nešto u mojoj karijeri promijeniti. Ali kažem, jako mi je žao jer mislim da je velika nepravda meni učinjena, i meni i mojim fanovima u Hrvatskoj.

Znate, najveći fan profil bilo koje javne ličnosti na Balkanu bio je moj fan profil na Instagramu i vodi ga djevojka iz Zagreba. Moja najveća fan baza je u Zagrebu, pored Srbije, i to vodi djevojka iz Zagreba, tako da je ovo sve potpuno bez veze.

Meni je mnogo, mnogo žao što sam ja žrtva političkog spina. Ne moram ja nikada pjevati tamo gdje me vlast neće. Ali kada je riječ o narodu, hoću da vaš narod zna da ja nikada nisam dijelila ljude po nacionalnosti i uvijek sam bila prijatelj svim narodima.

Tako da, eto, ako se dogodi bolja situacija, neka prođe ta mržnja i to ludilo, mi se vidimo. Ja sam potpuno bezopasna, pjevam vesele pjesme, na mojim nastupima politike nema, Ružice. Tako da pozvani ste, dobrodošli ste bilo gdje gdje ja pjevam, da provjerite to.

I eto, to je to. Žao mi je i pozdrav svima vama i hrvatskom narodu. Meni je to šokantno, dajete mi previše na značaju, a ja sam samo pjevačica.

Žao mi je i mislim da je ovo velika nepravda prema meni. Kažem, ja sam komentirala političke situacije. Nikada narod. Ja sam uvijek prva stajala uz vaš narod i to mogu da vam pošaljem i screenshotove.

Srećom, imam veliku publiku i divnu publiku. Svaki put kad sam pjevala u Hrvatskoj sam dočekana divno, divno, od divnih ljudi. Ja nisam imala priliku sve ovo vrijeme da se obratim jer su mi bile ugašene i društvene mreže i sve. Ja sam napadnuta i od strane tih organiziranih napada.

Ali eto, hvala vam što ste se vi javili, barem nešto da kažem. Pa ako hoćete, prenesite barem neke moje riječi. Pozdravite mi divan hrvatski narod kojeg ja volim, kao i svaki drugi narod i eto vam, možda se jednog dana ponovno vidimo, javlja RTL Danas.