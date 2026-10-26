Karleuša ne može prežaliti Vučićev poraz, na meti joj se našao i hrvatski pjevač Jakov Jozinović: "Kako je to moguće?"

Nakon što je Studentska lista „Studenti pobjeđuju“ odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji, kako mediji bliski Vučiću, tako i njegovi pristaše reagiraju na veliki poraz. Među njima je i srpska pjevačica Jelena Karleuša, koja je jedna od najglasnijih pristaša Aleksandra Vučića. Na X-u je od sinoć imala brojne ispade, a u jednom od komentara je spomenula i našeg pjevača, Jakova Jozinovića.

Prema podacima Republičkog izbornog povjerenstva, nakon obrađenih 95,4 posto biračkih mjesta, Studentska lista osvojila je 2.164.808 glasova, odnosno 53 posto, te prema trenutačnim projekcijama dobiva 139 od ukupno 250 zastupničkih mandata. Time ima dovoljno mjesta za samostalno formiranje parlamentarne većine. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 1.629.647 glasova, odnosno 39,9 posto, što joj prema projekcijama donosi 104 mandata. Razlika je veća od 535 tisuća glasova,prenosi Jutarnji list.

Ali Karleuši se to nimalo nije svidjelo pa je svoju frustraciju zbog Vučićeva poraza pokazala na X-u. Pjevačica je na svoje biračko mjesto stigla u crnom izdanju koje je od glave do pete bilo Chanel, s velikom zimskom kapom na glavi, a sebe je nazvala "divom". Karleuša je poznata po tome da podržava Vučića, a uoči izbora je nosila torbu sa zaokruženim brojem "1", jasno dajući do znanja da će glasati za bivšeg predsjednika.

Kada Ana pridje muškoj pičketini on postaje miš. To su oni. — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026





"Vučić izgubio? A tko je pobijedio? Zna li se tko su?" bio je jedan od njezinih prvih komentara na mrežama. Onda je nastavila u drugom, prozivajući Jozinovića: "Srpski narod nije većinski izabrao državnika koji je najviše učinio za Srbiju. Većinski su glasali za… neke ljude za koje nikada nisu ni čuli. Kako se to dogodilo? Pa isto kako je Jakov Jazunović napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pjesme. Magija hajpa na društvenim mrežama", piše Jutarnji list.

Pisala je dalje: "Tužna Srbijo...", "Srbija je pala...", "Znate... Treba osigurati sad struju i plin… Ide zima… Možda Vučića da zamole da im pomogne…", "Kad smo prodali Slobu, aneksirali su Kosovo, odvojila se Crna Gora... Sada, kad smo izdali državnika koji je učinio da Srbima konačno krene, bojim se lošeg scenarija…"

Tužna Srbijo…. https://t.co/YbYcjI8hFd — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026





Osvrnula se i na video u kojem se Ana Brnabić, vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije, verbalno sukobila s građanima nasred jedne beogradske ulice. U videu, o kojem smo ranije pisali, Brnabić prilazi muškarcima i ispituje ih: "Samo mi recite, pošto sam dolazila ovamo... Sad mi recite: tko je pi**a?" Na taj je video Jelena odgovorila: "Kada Ana priđe muškoj pi*ketini on postaje miš. To su oni."

It’s too late now. Serbia has fallen — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026



