Karepovac zatvara vrata: Šest općina mora pronaći novo odlagalište

Splitsko odlagalište Karepovac od početka kolovoza više neće primati komunalni otpad iz drugih gradova i općina. Ostat će otvoreno samo za otpad s područja Splita, dok će ostale jedinice lokalne samouprave morati pronaći druga odlagališta.

Odluka izravno pogađa šest općina s našeg područja koje svoj otpad još uvijek odvoze na Karepovac: Bašku Vodu, Brela, Tučepe, Podgoru, Šestanovac i Zadvarje.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je za Večernji list da su predstavnici svih gradova i općina obaviješteni o odluci te da moraju prestati odlagati otpad na Karepovcu najkasnije početkom kolovoza. Uz Split, Karepovac je godinama primao otpad iz još tri grada i 13 općina. Među njima su Solin, Kaštela, Omiš, Klis, Muć, Dugopolje, Seget, Podstrana, Lećevica i Dugi Rat te šest općina s našeg područja.

Odlagalište je pri kraju kapaciteta, a prema ranijim procjenama moglo bi biti potpuno popunjeno do kraja godine. Split ograničavanjem količina otpada pokušava produžiti njegov vijek jer se završetak i otvaranje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica očekuje tek 2028. godine. Za pogođene općine sada počinje potraga za novim odlagalištima. To bi moglo značiti dulji prijevoz otpada, veće troškove goriva, rada i zbrinjavanja, a u konačnici i pritisak na cijene komunalnih usluga.

Koliko takav sustav može biti skup, najbolje zna Makarska. Nakon zatvaranja gradskog odlagališta Donja gora, Makarski komunalac već više od deset godina otpad odvozi na udaljena odlagališta diljem Hrvatske. Troškovi prijevoza i zbrinjavanja predstavljaju veliko financijsko opterećenje komunalnom poduzeću, a posredno i korisnicima njegovih usluga.

Gradovi i općine istodobno će morati povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada kako bi smanjili količine koje završavaju na odlagalištima. Split kao cilj navodi stopu od 55 posto odvajanja, dok je jasno da će odlaganje miješanog otpada ubuduće biti sve skuplje.

Do početka kolovoza ostalo je tek nekoliko dana, a šest općina s našeg područja mora u vrlo kratkom roku pronaći rješenje za svakodnevno zbrinjavanje komunalnog otpada, piše podbiokovom.hr.