Kardiolozi upozoravaju: Ove tri namirnice mogu ozbiljno narušiti zdravlje srca

Bolesti srca među najčešćim su uzrocima smrti diljem svijeta, a jedan od važnih čimbenika rizika je prehrana. Dobra vijest je da za zdravije srce nisu potrebne ekstremne promjene poput višesatnog vježbanja svaki dan ili potpuno restriktivnih dijeta. Već i male promjene u prehrani mogu napraviti razliku, a jedan od prvih koraka može biti smanjenje unosa namirnica koje dodatno opterećuju krvožilni sustav, piše HuffPost.

Slanina i prerađeno meso

Iako je mnogima omiljena, slanina je jedna od namirnica s kojom ne treba pretjerivati. Michelle Routhenstein, nutricionistica koja se bavi zdravljem srca, objašnjava da problem nije samo u samoj namirnici, već i u načinu njezine obrade. "Konzerviranje slanine natrijevim nitritom i velika količina soli mogu povisiti krvni tlak. Osim toga, spojevi koji nastaju tijekom pečenja mogu potaknuti upalne procese i oštetiti krvne žile, što povećava rizik od bolesti srca", objasnila je Routhenstein, prenosi Index.

Oprez se ne odnosi samo na slaninu. Prerađeno meso općenito, poput kobasica, hrenovki i sličnih proizvoda, povezuje se s većim rizikom od srčanih bolesti. Problem predstavljaju velike količine soli, zasićenih masti i dodataka koji se koriste tijekom proizvodnje.

"Prehrana bogata crvenim, a posebno prerađenim mesom, povezana je s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i drugih zdravstvenih problema", rekao je kardiolog dr. Saman Setareh-Shenas.

Bijeli kruh

Bijeli kruh, posebno proizvodi od rafiniranog brašna, još je jedna namirnica s kojom nije dobro pretjerivati. Problem je u tome što tijekom obrade gubi velik dio vlakana i hranjivih tvari koje se nalaze u cjelovitim žitaricama.

"Bijeli kruh ima visok glikemijski indeks i malo vlakana. Zbog toga može uzrokovati nagle skokove šećera u krvi, pridonijeti inzulinskoj rezistenciji i povećanju tjelesne mase, što su sve čimbenici rizika za bolesti srca", objasnila je Routhenstein.

Kardiolog dr. Daniel Luger dodaje da rafinirani ugljikohidrati mogu povisiti razinu glukoze i triglicerida u krvi. "Bijelom kruhu uklonjena su vlakna i mnoge hranjive tvari. Ono što ostaje uglavnom su jednostavni ugljikohidrati koji se u tijelu brzo razgrađuju", rekao je.

Ako kupujete kruh, preporučuje se provjeriti deklaraciju i birati proizvode od cjelovitih žitarica. Dobro je pogledati sastav i provjeriti nalazi li se cjelovito brašno među prvim navedenim sastojcima.

Prženi krumpirići

Ljubitelji prženih krumpirića možda neće biti oduševljeni, ali ova popularna namirnica također nije najbolji izbor za zdravlje srca. Tijekom prženja hrana upija velike količine masnoće, a način pripreme može utjecati na kvalitetu tih masti.

"Kada se hrana prži, mijenja se njezin sastav. Gubi vodu i upija masnoću. Ako se ulje koristi više puta, može doći do stvaranja nepoželjnih spojeva", objasnio je Setareh-Shenas. Osim toga, prženi krumpirići često sadrže velike količine soli, a prevelik unos natrija povezuje se s povišenim krvnim tlakom, jednim od glavnih čimbenika rizika za bolesti srca.

Što jesti za zdravije srce

Osim smanjenja unosa određenih namirnica, važno je u prehranu češće uključiti one koje mogu pomoći zdravlju srca. Dr. Luger posebno preporučuje mahunarke poput leće, slanutka i graha. "Mahunarke su bogate vlaknima, pomažu da se dulje osjećamo sito, podržavaju zdravu probavu i mogu biti odlična zamjena za neke izvore proteina životinjskog podrijetla", rekao je.

Routhenstein savjetuje i češći unos lanenih sjemenki i badema. Te namirnice sadrže spojeve s antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem, kao i zdrave masnoće, vitamin E i magnezij, koji mogu pridonijeti zdravlju krvnih žila i boljoj kontroli kolesterola.

Kada je riječ o žitaricama, dobar izbor su kvinoja i kruh od cjelovitog pšeničnog brašna jer sadrže više vlakana, minerala i biljnih proteina od proizvoda od bijelog brašna.

Zdravlje srca ne ovisi samo o jednoj namirnici ili jednom obroku. Uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost i izbjegavanje navika poput pušenja važni su dijelovi brige o srcu. Ipak, smanjenje unosa prerađenog mesa, bijelog kruha i često pržene hrane jednostavan je korak kojim se može početi.