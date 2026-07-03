Kardiologinja upozorila na "tihog ubojicu": Šteta nastaje puno prije nego što primijetite prve simptome

Kardiologinja dr. Nabila Laskar upozorila je na opasnosti visokog krvnog tlaka, stanja koje se često naziva "tihim ubojicom" jer može godinama uzrokovati ozbiljna oštećenja organizma bez ikakvih upozoravajućih simptoma.

Mnogi ljudi zanemaruju povišeni krvni tlak jer se osjećaju potpuno zdravo i smatraju da im liječenje nije potrebno. No liječnica upozorava da upravo tada bolest može neprimjetno napredovati.

"Ako ga ne osjećam, zašto bih ga liječio?"

Dr. Laskar, kardiologinja i specijalistica za srčanu dijagnostiku u londonskoj bolnici St Bartholomew's, objasnila je zašto je važno liječiti hipertenziju čak i kada ne uzrokuje nikakve tegobe.

"Zašto uzimati lijekove ako se dobro osjećamo? Ponekad jednostavno morate razmišljati o budućnosti jer kada se problemi jednom pojave, može biti prekasno", poručila je.

Dodaje kako joj pacijenti često postavljaju isto pitanje.

"Danas ćemo govoriti o tihom ubojici. Takvih stanja ima više, a iskreno, stres je vjerojatno jedan od glavnih. Ipak, ja ću se usredotočiti na nekontrolirani krvni tlak jer mi mnogi pacijenti kažu: 'Ako ga ne osjećam, zašto bih ga liječio?' To je sasvim opravdano pitanje", rekla je.

Srce je već bilo oštećeno

Kako bi objasnila koliko hipertenzija može biti podmukla, liječnica je podijelila primjer iz svoje prakse.

"Prije nekoliko tjedana pregledala sam osobu u ranim četrdesetima kojoj je tek dijagnosticiran visoki krvni tlak. Kada sam napravila ultrazvuk, stijenka lijeve klijetke, glavne srčane pumpe, bila je značajno zadebljana", ispričala je.

Takav nalaz, kaže, pokazuje da je osoba već dulje vrijeme imala neliječeni povišeni krvni tlak.

"Da tog pacijenta nismo počeli liječiti, s vremenom bi razvio zatajenje srca. Visoki krvni tlak iznimno je opasan upravo zato što ga ne možete osjetiti", upozorila je.

Može završiti srčanim ili moždanim udarom

Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da hipertenzija značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara te drugih ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila. Dobra je vijest da se rizik može znatno smanjiti promjenom životnih navika i, prema potrebi, uzimanjem propisane terapije.

Povišeni krvni tlak najčešće ne izaziva simptome, a posebno je čest kod starijih osoba. Rizik povećavaju prekomjerna tjelesna težina, pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola i dugotrajan stres, dok je veći i kod osoba afričkog, karipskog i južnoazijskog podrijetla.

Stručnjaci zato preporučuju redovito mjerenje krvnog tlaka, osobito osobama koje pripadaju rizičnim skupinama ili imaju obiteljsku povijest hipertenzije, kako bi se bolest otkrila na vrijeme i spriječile ozbiljne komplikacije.