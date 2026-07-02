Kardiologinja otkrila jedini dodatak prehrani koji svakodnevno uzima za zdravlje srca

Iako stručnjaci godinama ističu da je pravilna prehrana temelj zdravlja srca, kardiologinja dr. Christina S. Reuss priznaje da postoji jedan dodatak prehrani koji i sama svakodnevno uzima. Riječ je o omega-3 masnim kiselinama, za koje smatra da mogu biti korisne kada ih nije moguće unijeti dovoljno prehranom.

"Za zdravlje srca vjerujem u uzimanje omega-3 polinezasićenih masnih kiselina (PUFA)", rekla je za Parade.

Objasnila je kako je nakon prelaska na pretežno biljnu prehranu teže dolazila do dovoljne količine ribe iz održivih izvora, zbog čega je odlučila omega-3 uzimati u obliku dodatka prehrani.

Prehrana je važnija od dodataka

Dr. Reuss naglašava da dodaci prehrani ne mogu zamijeniti uravnoteženu prehranu te da bi većina vitamina i minerala trebala dolaziti iz hrane.

Preporučuje prehranu bogatu povrćem, voćem, mahunarkama, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i kvalitetnim izvorima proteina, ističući da je upravo takav način prehrane najbolja zaštita za zdravlje srca.

Dodaje kako istraživanja pokazuju da omega-3 masne kiseline mogu pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih komplikacija, no upozorava da nijedan dodatak prehrani sam po sebi ne može spriječiti srčane bolesti.

Kada razmisliti o dodacima prehrani?

Najbolji prirodni izvor omega-3 masnih kiselina i dalje je masna riba, poput lososa, a značajne količine nalaze se i u chia i lanenim sjemenkama te orašastim plodovima.

Ako ih nije moguće unijeti dovoljno prehranom, dodaci prehrani mogu biti dobar izbor. Ipak, trudnicama, osobama koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi te onima s određenim alergijama savjetuje da se prije uzimanja posavjetuju s liječnikom.

Prilikom kupnje preporučuje birati manje količine dodataka i oblik koji će biti jednostavan za svakodnevno uzimanje.

"To što mislimo da nam je potreban neki vitamin ili nutrijent ne znači nužno da ga trebamo uzimati. Moj je pristup nadoknaditi ono što prehranom nisam unijela u dovoljnoj mjeri", zaključila je.