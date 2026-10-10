Kardiolog upozorio na čestu pogrešku s maslinovim uljem, rade je gotovo svi

Maslinovo ulje nezaobilazan je dio mediteranske prehrane i smatra se jednom od najzdravijih biljnih masnoća zahvaljujući antioksidansima i povoljnom utjecaju na zdravlje srca i krvnih žila. Koristi se u pripremi raznih jela, od salata i glavnih obroka do slastica. Iako se čini da je njegova upotreba jednostavna, španjolski kardiolog Aurelio Rojas upozorava na čestu pogrešku zbog koje maslinovo ulje može izgubiti dio svojih korisnih svojstava, piše Index.

Pogreška koju mnogi rade s maslinovim uljem

Rojas upozorava da mnogi griješe kada bocu maslinova ulja drže neposredno uz štednjak ili ploču za kuhanje. "Ako maslinovo ulje čuvate na ovaj način, žao mi je što vam to moram reći, ali griješite. Maslinovo ulje pravo je tekuće zlato za naše srce, pa nema previše smisla kupovati kvalitetno ulje i zatim raditi ovakvu pogrešku", poručio je kardiolog u videu objavljenom na Instagramu.

Objasnio je da izloženost toplini, svjetlu i kisiku potiče oksidaciju ulja, zbog čega ono postupno gubi dio svojih korisnih svojstava. "Zbog toga se njegovi bioaktivni spojevi razgrađuju", upozorio je.

Kako pravilno čuvati maslinovo ulje?

Rješenje je jednostavno. Nakon upotrebe bocu maslinova ulja treba pospremiti, umjesto da ostane stajati uz štednjak. Najbolje ga je čuvati na tamnom, hladnijem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Važno je i da boca bude dobro zatvorena kako bi ulje bilo što manje izloženo kisiku.

Može li se maslinovo ulje koristiti za kuhanje?

Kardiolog upozorava i na još jednu čestu zabludu, a to je da se ekstra djevičansko maslinovo ulje smije koristiti isključivo sirovo. U opisu videa istaknuo je da je ekstra djevičansko maslinovo ulje pogodno i za kuhanje. Zahvaljujući visokom udjelu oleinske kiseline i prisutnosti antioksidansa, relativno je stabilno pri zagrijavanju.

Ipak, važno je ne pretjerivati s temperaturom. Ulje ne bi trebalo zagrijavati do trenutka kada se počne dimiti, a treba izbjegavati i njegovo višekratno zagrijavanje jer se tako ubrzava razgradnja korisnih spojeva, uključujući polifenole.

Rojas podsjeća i da je, unatoč brojnim zdravstvenim koristima, maslinovo ulje kalorično. Jedna žlica sadrži približno 120 kalorija pa je važno pripaziti i na količinu koju koristimo. "Ne treba ga se bojati niti ga pretvarati u čudotvornu namirnicu. Jednostavno trebamo naučiti kako ga pravilno koristiti", zaključio je u opisu objave.