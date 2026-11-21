Istraživanja pokazuju da su srčani udari češći u jutarnjim satima, što stručnjaci, među ostalim, povezuju s tim fiziološkim promjenama.

Kako započinjete dan? Šalicom jake kave, slatkim pecivom u hodu ili možda preskačete doručak jer jednostavno nemate vremena? Iako se takve jutarnje navike mogu činiti bezazlenima, neke od njih dugoročno mogu negativno utjecati na zdravlje srca i krvnih žila. Kardiolog dr. Sanjay Bhojraj, specijalist intervencijske kardiologije, otkrio je za CNBC pet stvari koje izbjegava prije devet sati ujutro. Kako objašnjava, prvi sati nakon buđenja posebno su osjetljivo razdoblje za kardiovaskularni sustav jer se tijelo nakon noćnog odmora postupno priprema za dnevne aktivnosti i stres, prenosi Večernji list.

Naime, ujutro prirodno rastu razina kortizola i krvni tlak, a dolazi i do promjena u radu živčanog sustava te srčanom ritmu. Istraživanja pokazuju da su srčani udari češći u jutarnjim satima, što stručnjaci, među ostalim, povezuju s tim fiziološkim promjenama. Upravo zato kardiolog upozorava na pet čestih navika koje mogu nepotrebno opteretiti organizam.

1. Kava s velikim količinama šećera: Kardiolozi ne izbjegavaju nužno kavu, ali upozoravaju na napitke koji sadrže velike količine šećera, slatkih sirupa i drugih dodataka. Takva pića mogu izazvati nagli porast šećera u krvi, nakon čega slijedi pojačano lučenje inzulina. Ako su izrazito slatki napitci dio svakodnevne rutine, mogu pridonijeti metaboličkim problemima koji povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Bolji je izbor obična kava bez dodanog šećera ili s minimalnom količinom slatkih dodataka.

2. Kroasani, muffini i druga slatka peciva za doručak: Kada smo u žurbi, slatka peciva često se čine najjednostavnijim izborom za doručak. Međutim, dr. Bhojraj upozorava da takvi obroci uglavnom sadrže mnogo rafiniranih ugljikohidrata i zasićenih masti, a premalo proteina i vlakana. Zbog toga može doći do brzog porasta šećera u krvi, nakon kojeg slijedi pad, pa se umor i glad mogu pojaviti ubrzo nakon doručka. Ako takva hrana redovito zamjenjuje nutritivno bogatije obroke, dugoročno može nepovoljno utjecati na metaboličko i kardiovaskularno zdravlje.

3. Slanina, kobasice i drugo prerađeno meso: Jaja sa slaninom ili kobasicama mnogima su omiljeni doručak, no kardiolog ističe da prerađeno meso nije najbolji izbor za svakodnevnu prehranu. Takve namirnice često sadrže velike količine soli i zasićenih masti. Prekomjeran unos natrija može pridonijeti povišenom krvnom tlaku, dok previše zasićenih masti može povećati razinu LDL, odnosno takozvanog lošeg kolesterola. Posebno bi trebale pripaziti osobe koje već imaju povišen krvni tlak ili druge čimbenike rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Umjesto prerađenog mesa, za doručak se mogu odabrati jaja, svježi sir, kruh od cjelovitih žitarica i povrće.

4. Energetska pića na prazan želudac: Neki ljudi ujutro posežu za energetskim pićima umjesto kave kako bi se što brže razbudili. Međutim, takva navika može dodatno opteretiti srce i krvne žile. Energetska pića često sadrže velike količine kofeina, šećera i drugih stimulansa. Kod osjetljivih osoba mogu izazvati ubrzan rad srca, povišen krvni tlak, a u pojedinim slučajevima i poremećaje srčanog ritma. Budući da se organizam u jutarnjim satima već prirodno prilagođava povećanoj aktivnosti, dodatna stimulacija može predstavljati nepotrebno opterećenje.

5. Preskakanje doručka zbog žurbe i stresa: Dr. Bhojraj naglašava da preskakanje doručka samo po sebi nije nužno štetno. Problem nastaje kada je ono posljedica stalne žurbe, stresa i nepravilnog načina života. Ako dan započinjemo samo kavom, pritom smo pod pritiskom i ne vodimo računa o uravnoteženoj prehrani, mogu se pojaviti nervoza, umor, a kod nekih osoba i oscilacije šećera u krvi. Zato je važno tijekom dana organizmu osigurati dovoljno kvalitetnih hranjivih tvari i tekućine, neovisno o tome kada jedemo prvi obrok.

Što kardiolog jede za doručak?

Dr. Bhojraj ističe da zdrav početak dana ne zahtijeva komplicirana pravila ni stroga ograničenja. Prednost daje namirnicama bogatima proteinima, vlaknima i drugim korisnim hranjivim tvarima. Među njegovim omiljenim doručcima su jaja s voćem, svježi sir s bobičastim voćem i orašastim plodovima te grčki jogurt. Dobrim izborom smatra i zobenu kašu s chia sjemenkama jer sadrži vlakna i pridonosi osjećaju sitosti. Kada zbog obiteljskih obveza nema dovoljno vremena, doručak ponekad podijeli na dva manja obroka. Za njega je važnije da organizam dobije potrebne hranjive tvari nego da se strogo pridržava određenog rasporeda prehrane.