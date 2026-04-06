Kardiolog upozorava: Ovaj znak pri običnim aktivnostima može ukazivati na infarkt

Kardiolog dr. Jeremy London, koji je i sam preživio srčani udar, upozorava na važan simptom koji mnogi zanemaruju, iako može biti rani znak infarkta.

Riječ je o tegobama koje se javljaju tijekom svakodnevnih aktivnosti, a koje ljudi često pripisuju umoru ili starenju, ne shvaćajući da tijelo šalje ozbiljno upozorenje.

Simptomi pri malim naporima

Dr. London ističe da se ključni znakovi ne pojavljuju tijekom intenzivnog treninga, nego u običnim situacijama poput penjanja stepenicama ili nošenja vrećica.

„Ne govorimo o ekstremnim naporima, nego o svakodnevnim stvarima. Upravo tada može se pojaviti pritisak u prsima ili nedostatak zraka“, objašnjava.

Dodaje kako ti simptomi često kratko traju, ali su dovoljno izraženi da osobu natjeraju da zastane. Upravo zato ih mnogi ignoriraju.

Signal koji tijelo ne šalje bez razloga

Ako se takvi simptomi ponavljaju, to može značiti da srce ne dobiva dovoljno kisika. U slučaju suženih ili začepljenih krvnih žila, tijelo reagira kratkim „zastojem“, što je jasan znak upozorenja.

Problem je, naglašava kardiolog, što se ljudi često prilagođavaju umjesto da reagiraju – izbjegavaju napor, manje se kreću i tako zapravo prikrivaju problem.

Osim toga, simptomi se rijetko javljaju sami. Često ih prate oticanje nogu, otežano disanje u ležećem položaju i kronični umor, no mnogi ih pripisuju stresu ili godinama.

„Lakše je vjerovati da nije ništa nego suočiti se s mogućim problemom. No tijelo ne šalje ponovljene signale bez razloga“, upozorava dr. London.