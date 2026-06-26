Kardiolog upozorava: Ovaj tihi simptom može biti jedan od prvih znakova bolesti srca

Kad se govori o srčanim bolestima, većina ljudi pomisli na bol u prsima, vrtoglavicu ili iznenadni kolaps. No, stručnjaci upozoravaju da jedan mnogo suptilniji simptom često prolazi nezapaženo – kronični umor.

"Mnogi pretpostavljaju da se srčane bolesti uvijek manifestiraju dramatičnim simptomima poput jake boli u prsima, ali to često nije slučaj", kaže Sam Setareh, direktor kardiologije i kardiovaskularnih performansi u Beverly Hills Cardiovascular and Longevity Institute.

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Prema njegovim riječima, umor – osobito ako je nov, dugotrajan ili povezan sa smanjenom fizičkom izdržljivošću – može biti jedan od prvih znakova problema sa srcem, piše Parade.

Ističe da je to posebno važno kod žena, koje češće od muškaraca imaju netipične simptome srčanih bolesti. "Ako primijetite značajnu promjenu u razini energije koju nije moguće objasniti načinom života, stresom ili lošim snom, o tome vrijedi razgovarati s liječnikom", naglasio je.

Istraživanja pokazuju da čak polovica muškaraca i žena sa zatajenjem srca prijavljuje izražen umor kao jedan od glavnih simptoma.

Kakva je povezanost između zdravlja srca i umora?

Prema riječima dr. Setareha, umor može biti jedan od najranijih i najčešće zanemarenih znakova kardiovaskularnih bolesti. "Glavna zadaća srca je opskrbljivati tkiva i organe krvlju bogatom kisikom. Kad srce ne pumpa učinkovito, organizam ne dobiva dovoljno kisika za svoje potrebe", pojasnio je.

Posljedica toga mogu biti stalni osjećaj iscrpljenosti, smanjena izdržljivost i manjak energije, često mnogo prije pojave klasičnih simptoma poput boli u prsima. Istaknuo je da je to jedan od najpodcjenjenijih simptoma bolesti srca, upravo zato što djeluje vrlo nespecifično.

Prvo pitanje koje kardiolog postavlja

Kad mu pacijent kaže da je stalno umoran, dr. Setareh najprije postavlja pitanje o otežanom disanju. "Želim znati ostajete li bez daha tijekom aktivnosti koje su vam prije bile jednostavne, primjerice pri penjanju stepenicama ili hodanju do automobila", kaže.

Otežano disanje tijekom napora, poznato kao dispneja, često je signal da srce i pluća ne uspijevaju zadovoljiti potrebe organizma. "Umor i nedostatak zraka često se javljaju zajedno kada srce više ne može pratiti zahtjeve tijela. Pacijenti ponekad ne primijete suptilne promjene u disanju, zbog čega ovo pitanje može pružiti važne tragove o mogućem srčanom problemu", objasnio je kardiolog.

Ostali znakovi koji mogu upozoravati na bolest srca

Osim umora i otežanog disanja, postoje i drugi simptomi koji mogu upućivati na kardiovaskularne bolesti: smanjena tolerancija na fizički napor, oticanje nogu i gležnjeva, osjećaj preskakanja ili ubrzanog rada srca, vrtoglavica, nelagoda ili bol u prsima, potreba za dodatnim jastucima tijekom spavanja zbog otežanog disanja u ležećem položaju.

Kako prepoznati da umor možda dolazi od srca?

Mnogi ljudi često govore da su umorni. Prema podacima National Sleep Foundation, Amerikanci osjećaju pospanost u prosjeku tri dana tjedno. Međutim, umor povezan sa srcem ima određene specifičnosti.

Dr. Setareh naglašaca da je takav umor obično uporniji i često dolazi zajedno sa smanjenjem fizičkih sposobnosti.

Pacijenti mu često govore da više ne mogu pratiti tempo aktivnosti koje su im nekada bile rutina – poput penjanja stepenicama, vježbanja ili nošenja vrećica iz trgovine.

"Ova vrsta umora često nije proporcionalna količini sna koju osoba dobiva i s vremenom se može postupno pogoršavati", upozorava.

Ako se umor javlja zajedno s otežanim disanjem, bolovima u prsima, lupanjem srca, oticanjem nogu ili vrtoglavicom, stručnjaci savjetuju da se što prije potraži liječnički pregled. Iako umor ne mora nužno značiti da postoji problem sa srcem, liječnici upozoravaju da ga ne treba olako pripisivati stresu ili manjku sna, pogotovo ako traje dulje vrijeme ili se postupno pogoršava.