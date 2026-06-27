Kardiolog upozorava: Ako primijetite ove simptome, odmah se javite liječniku

Kardiovaskularne bolesti i dalje su među vodećim uzrocima smrti u svijetu, a stručnjaci upozoravaju da pravovremeno prepoznavanje simptoma može biti presudno. Jedan od vodećih kardiologa ističe kako čak i naizgled bezazleni znakovi mogu ukazivati na ozbiljan problem sa srcem.

Profesor Jason Kovacic, koji je o zdravlju srca govorio na YouTube kanalu australskog Instituta za kardiološka istraživanja Victor Chang, upozorio je na simptome koje ne bi trebalo zanemariti.

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Najpoznatiji znak srčanih tegoba je bol u prsima. Kako objašnjava, mnogi je opisuju kao snažan pritisak ili osjećaj kao da im "slon sjedi na prsima". Međutim, bol ne mora uvijek biti tako izražena. Ponekad se može javiti u gornjem dijelu trbuha, ispod rebara ili se širiti prema ramenu.

Među simptomima na koje treba obratiti pozornost su i kratkoća daha te osjećaj nedostatka zraka. Do toga može doći kada srce ne uspijeva dovoljno učinkovito pumpati krv.

Kovacic upozorava i na lupanje srca ili osjećaj "lepršanja" u prsima, što može upućivati na poremećaj srčanog ritma.

Osim toga, vrtoglavica, izražen umor, iscrpljenost, nesvjestica ili kolaps također mogu biti znak da nešto nije u redu sa srcem.

"Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, javite se liječniku. To vam može spasiti život", poručio je kardiolog.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da navedeni simptomi nisu specifični isključivo za bolesti srca te mogu biti povezani i s drugim zdravstvenim stanjima. Upravo zato važno je potražiti liječnički savjet kako bi se utvrdio njihov uzrok.

Prema podacima britanskog NHS-a, kod nekih ljudi prvi znak kardiovaskularne bolesti može biti angina, srčani ili čak moždani udar, zbog čega se upozoravajući simptomi ne bi smjeli zanemarivati.