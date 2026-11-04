Kardiolog podržao Frankovića i otvoreno progovorio o kokainu: "Samo kažem da se šmrče nemilice"

Rasprava o konzumaciji droga u Dubrovniku, koju je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća potaknuo gradonačelnik Mato Franković, dobila je novi nastavak. U javnu polemiku uključio se i dr. Pero Markunović, specijalist kardiologije iz Opće bolnice Dubrovnik, koji je na svojem Facebook profilu upozorio na raširenost konzumacije kokaina te poručio kako je vrijeme da se društvo ozbiljnije pozabavi prevencijom i edukacijom.

Nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković upozorio na problem konzumacije droga, njegove su izjave izazvale reakcije, među ostalima i u pravosudnim krugovima. Sada se o cijeloj situaciji oglasio i dubrovački kardiolog Pero Markunović, koji smatra da se pozornost javnosti previše usmjerava na traženje konkretnih imena, a premalo na sam problem. U objavi upućenoj Udruzi hrvatskih sudaca i drugim stručnim udrugama Markunović je bez uvijanja progovorio o konzumaciji kokaina među pripadnicima različitih profesija. "Poštovana Udrugo hrvatskih sudaca i druge stručne udruge u našem dijelu Balkana. Mato Franković vam pokušava reći da se šmrče nemilice od mesara, doktora, sudaca, obrtnika, konobara itd. Licemjerje koje izražavate izjavama da se iznesu konkretni dokazi razlog su zašto hrpu toga ne funkcionira. Kako se točno zove registar šmrkača kokaina u Hrvatskoj?", napisao je Markunović.

"U struci sam koja ponekad liječi konzumente kokaina"

Dubrovački liječnik pritom se osvrnuo i na vlastito profesionalno iskustvo, ističući da kao liječnik dolazi u doticaj s osobama koje konzumiraju kokain. Naglasio je, međutim, kako zbog obveze čuvanja liječničke tajne ne može govoriti o konkretnim slučajevima. "Budući da sam, eto, u struci koja ponekad liječi šmrkače kokaina, a u konkretne detalje tko i kada šmrče neću ulaziti radi liječničke tajne, recimo samo da je Mato Franković u pravu. Niti potvrđujem niti ne potvrđujem da šmrču suci, pravosudni djelatnici itd. Samo kažem da se smrče nemilice", poručio je kardiolog. Markunović tako podržava gradonačelnikovo upozorenje na problem konzumacije droga, ali istodobno naglašava da njegove riječi ne predstavljaju potvrdu da kokain konzumiraju konkretni suci ili drugi pravosudni djelatnici.

Umjesto prepucavanja, poziva na edukaciju i prevenciju

U nastavku objave Markunović je upozorio kako bi raspravu trebalo usmjeriti prema rješavanju problema ovisnosti, a ne prema međusobnim optužbama i javnim prepucavanjima. "Sad dolazimo do važnijega dijela ovog javnog diskursa. Ako vam političar izjavi nešto, ovaj put ispravno, onda se kao društvo moramo potruditi da radimo na edukaciji i prevenciji zloupotrebe droga", istaknuo je. Kao primjer države koja se uspješno bavila prevencijom problema povezanih s konzumacijom droga naveo je Island, dodajući kako postoje medicinski stručnjaci i provjereni pristupi koji mogu pomoći u suzbijanju ovisnosti. Posebnu poruku uputio je i poslodavcima, smatrajući da bi se trebali zapitati kakvo je radno okruženje u kojem njihovi zaposlenici posežu za drogama. "Zato ako vam zaposlenici šmrču nemilice, onda se zapitajte kakav ste vi to poslodavac i što možemo učiniti bolje, a ne se pokrivati po glavi i praviti se da problem ne postoji", poručio je Markunović.

Naglasio da nije član nijedne političke stranke

Na kraju svoje objave dubrovački kardiolog osvrnuo se i na moguća politička tumačenja njegova istupa. "I prije nego krenete komentirati, ne, nisam u niti jednoj političkoj stranci. Gore navedeni podatci nisu nužno iz javne zdravstvene ustanove u kojoj radim", zaključio je Pero Markunović.