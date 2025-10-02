Kapitalni zubaci s Hvara stigli na Peškariju – komadi i do 12 kila!

Bacili smo đir po splitskoj Peškariji ovog jutra, a iako bura i niže temperature nisu idealni za ribarski dan, ponuda je i više nego solidna – a ni kupci nisu izostali.

"Imali smo jedno 160 kila zubaca, uglavnom su komadi između 7 i 12 kila. To je s parangala, sa Hvara", kaže nam Siniša Beroš, glasnogovornik Peškarije. Dodaje kako se zubatac uglavnom prodaje "na fete", a u tom slučaju je 50 eura kilo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na tezgama se našla i srdela, iako skromnije nego inače. "Nešto je ostalo od jučer, cijena je 5 eura po kili", kaže Beroš.

Iako je bura snažno puhala tijekom jutra, kupaca nije manjkalo – Splićani i turisti rado su svraćali, tražeći nešto za ručak ili večeru. Osim zubaca i srdele, u ponudi su se mogli naći i orade, trilje, lignje, hobotnice, sipe – sve, naravno, ovisno o ulovu i vremenskim prilikama.