Kapetanica Fortune o nogometu u Hrvatskoj: "Igraju agresivni nogomet i nikad se ne predaju"

Nogometašice Hajduka sutra započinju svoj nastup u Europskom kupu. Nakon što su zauzele 3. mjesto na mini turniru Lige prvakinja, igračice trenera Damira Matulovića u prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa će ugostiti dansku ekipu Fortuna Hjørring, koja je u prošloj sezoni bila drugoplasirana u danskom prvenstvu.

Povijesni je to dan za ŽNK Hajduk jer im je to prva europska utakmica na domaćem terenu. Susret će se odigrati sutra od 17:30 u Solinu na stadionu Pokraj Jadra.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Sutrašnji je susret na press-konferenciji za medije najavila Florentina Olar.

Što očeklujete od ove utakmice?

Hvala Vam prije svega na interesu na ženski nogomet. Nije mi prvi put u Hrvatskoj, igrala sam i u reprezentaciji, igraju agresivni nogomet i nikad se ne predaju. Naravano da smo se pripremili, ali nismo pobijedili dok se utakmice ne odigraju. Nadam se da ćemo imati pobjedu više od njih.

Kako ste se priviknuli na vrućinu?

Došle smo jučer, mislim da ćemo dobro to iskontrolirati.

Što očekujete od Hajduka i vidite li se kao favoriti?

Na papiru jesmo, ali nemamo pobjednika do zadnjeg zvižduka. Moramo biti na 110 % i kako bismo pobijedili.