Kapetanica Bakalar pozvala navijače na sutrašnji susret: "Curama bi puno značila podrška s tribina"

Nogometašice Hajduka sutra započinju svoj nastup u Europskom kupu. Nakon što su zauzele 3. mjesto na mini turniru Lige prvakinja, igračice trenera Damira Matulovića u prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa će ugostiti dansku ekipu Fortuna Hjørring, koja je u prošloj sezoni bila drugoplasirana u danskom prvenstvu.

Povijesni je to dan za ŽNK Hajduk jer im je to prva europska utakmica na domaćem terenu. Susret će se odigrati sutra od 17:30 u Solinu na stadionu Pokraj Jadra.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Sutrašnji je susret na press-konferenciji za medije najavila kapetanica ekipe Ana Bakalar odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakva su očekivanja i atmosfera u svlačionici?

Atmosfera je uvijek dobra, očekuje se od nas puno, imamo veliki respekt prema njima, ali ja vjerujem svojoj ekipi. Timska nas energija uvijek vuče kada je teško.

Je li Vam poraz od Austrije pomogao da igrate protiv boljih ekipa?

Mislim da nam je to puno pomoglo i da je iskustvo jako dobro i da ćemo ga prenijeti na teren.

Ne igra se na umjetnoj travi, kako ste se naviknuli na pravu?

Isto je nama i njima, nije lagano, no to ne smije biti izgovor.

Igra se dvomeč, je li to izazov?

Je, ali mislim da ćemo sve uspjeti rjiešiti.

Kako su se prilagodile nove cure?

Odično, puno nam pomažu, jako su dobre.

S kojim biste raezultatom bili zadovoljni?

Ako ne budemo prave i ako ne uđemo od prve minute gore, nebitan je ovaj rezultat u Splitu.

Koliko vam ovo znači?

Puno, predstavljamo Klub na većem nivou i mislim da je svima drago.

Koliko će vam ovo pomoći u prvenstvu?

Mislim da će puno, no nemamo puno vremena do prvenstvenih utakmica.

Što biste poručili ljudima koji se misle hoće li doći?

Nadam se da će nam dosta ljudi doći, znamo da ovaj Klub krase navijači i curama bi puno značila podrška s tribina.