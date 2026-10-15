KAPETAN ŠEGO PROKOMENTIRAO UTAKMICU: "Ovo je sigurno i jedna motivacija za dalje"

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige i upisao pobjedu od 2:1 zahvaljujući golovima Bambe iz 37. minute i Šotičeka iz 55. minute, dok je za Ajax zabio Klaassen.

Utakmicu je za medije prokomentirao kapetan Bijelih Michele Šego odgovaravši na novinarska pitanja.

Pobjeda 2:1, kako ste vidjeli utakmicu?

Pa, jako dobro, mislim da smo od početka pokazali taj neki gard. Što sam ja već rekao, nisu vanzemaljci, ljudi su. Bogu hvala, pobijedili smo, idemo dalje.

Trčali ste, radili ste, trudili ste od prve minute?

Pa je, što sam rekao, cijelo vrijeme krati nas ta kemija i zajedništvo, presing od prve do zadnje minute i kad je bio taj prekid u ne znam ni ja koje minuti radi navijača, isto trener je rekao da nema povlačenja, nego da idemo gore poginuti pa koliko možete, mijenjat ćemo bude li trebalo. I evo, na kraju smo pobjedili.

Jesu li vas podcijenili, njihov je trener rekao da nisu imali motivacije?

To se dosta je vidjelo na terenu. Sad je to opet ono isto, kada mi dobijemo, onda su oni slabiji, nikad nije do nas, ali to je njihov problem, ako su nas podcijenili. Mi smo virovali u sebe, ja sam to jučer rekao, tako da mi smo to pokazali.

Hoće li vas sad ostali suparnici s kojim igrate u Europi, gledaju drugačije?

Pa mislim da hoće, ali i ne samo u Europi, nego i u HNL-u, jer ovo je sigurno i jedna motivacija za dalje i to je to. Već sad je u nedelju nova utakmica i idemo po nove bodove.

Možete li nešto Šotičeku dati, bar neku večeru? Mogli ste to i sami riješiti?

Pa je, ali nema veze, ništa oduzeti onakvom presinga jer to je neki moj forte i vidio sam bijelu majicu da je tamo, tako da bi ja naš igrač na kraju, zašto ga ne ispoštovati? Bio je u boljoj poziciji, on je zabio i svi sretni.

Je li to bio ključni detalj, poveli ste nakon što su oni izjednačili, tri minuta samo je to bilo izjednačenje?

Pa je, i protiv Dinama smo brzo reagirali, tako da je to ekipa koja ima karakter, zajedništvo i ne može nas ništa baciti u očaj, tako da, ništa, idemo dalje.

Možete li računati na sljedeći krug?

Pa vidjet ćemo, utakmicu po utakmicu, ovo zasigurno, veliki korak naprijed, tako da idemo to potvrditi dalje.

Pretpostavljam da niste možda tri boda ukalkulirali odmah na početku?

Ne znan zašto ne bismo sve uzeli? Zašto se uvijek nešto ograničavamo? To mi isto nije jasno.

Slijedi Varaždin, Vaš Varaždin možemo li reći?

Pa je, evo što sam rekao, idemo se regenerirati i ponove bodove. Znamo kako je ovdje, ako kiksamo u nedjelju, opet ćemo biti najgori. Danas smo najbolji, tako da istina je negdje u sredini.

Jeste li se pomirali da ne dođe do prekreda kad ste vodili Varaždin?

Čuo sam da je bilo to opcija, ali evo na kraju, Bogu hvala, da nije, da smo uspjeli to privesti kraj.

Kako je bilo kad ste bili u svlačionici?

Pa, evo što sam sad rekao, trener zapravo nas je ukorio i rekao da se ne povlačimo, nego da nastavimo gori raditi pritisak. Malo smo se regenerirali koliko smo mogli i to je to.

