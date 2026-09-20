Kapetan Dinama propušta derbi s Hajdukom

Nogometaši Dinama i Lokomotive danas su s početkom od 20 sati odigrali zadnji susret 8. kola SuperSport HNL-a u kojem su Modri upisali pobjedu od 3:2, uz tri izravna crveni kartona, dva u redovima Dinama te jedan u redovima Lokmotive.

Iako je Dinamo slavio, kapetan momčadi Josip Mišić utakmicu neće pamtiti po nova tri boda već po crvenom kartonu. Mišić je u 69. minuti zbog više prigovora sucu Kolariću dobio izravni crveni karton. Mišić je i prilikom izlaska iz igre nastavio negodovati, no glavni je sudac utakmice bio odlučan u svojoj odluci.

Dinamo će tako bez standardnog prvotimca i kapetana gostovati u Splitu nakon reprezentativne pauze u najvećem hrvatskom derbiju u sklopu 9. kola SuperSport HNL-a.