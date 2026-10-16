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Kapetan Ajaxa nakon poraza od Hajduka priznao pogrešku: "Sami smo im omogućili da slave"

Kapetan nizozemske momčadi Davy Klaassen nije skrivao razočaranje
Hajduk-Ajax foto Renato Pezzi 5

Hajduk je na Poljudu svladao Ajax 2:1 u prvom kolu Konferencijske lige, a nakon utakmice kapetan nizozemske momčadi Davy Klaassen nije skrivao razočaranje. Iskusni veznjak smatra da njegova momčad razloge poraza mora tražiti prije svega u vlastitim pogreškama, a ne u okolnostima koje su pratile susret u Splitu.

Iako su domaći navijači stvorili glasnu atmosferu, a utakmica je u drugom dijelu nakratko prekinuta zbog pirotehnike, Klaassen nije želio tražiti opravdanja.

„Moramo preuzeti odgovornost”

Kapetan Ajaxa nakon utakmice razgovarao je za nizozemski Ziggo Sport, a jedno od pitanja odnosilo se upravo na atmosferu na Poljudu i njezin mogući utjecaj na gostujuću momčad.

„Ne smijemo dopustiti da takve stvari utječu na našu igru”, poručio je Klaassen.

Naglasio je da Ajax ima dovoljno iskustva s nastupima pred velikim brojem gledatelja te da pritisak s tribina ne može biti opravdanje za lošu izvedbu.

„Navikli smo igrati i na većim stadionima. Sami smo svojim nastupom omogućili da domaćini ovako slave i zbog toga moramo preuzeti odgovornost”, dodao je.

Njegove riječi jasno pokazuju da nizozemski veznjak nije bio zadovoljan načinom na koji je Ajax odgovorio na izazov u Splitu.

Priznao pogrešku kod Hajdukova pogotka

Klaassen se posebno osvrnuo na akciju koja je prethodila prvom pogotku Hajduka.

U sredini terena Marin Šotiček uspio mu je oduzeti loptu, nakon čega su Splićani razvili napad koji je završio Bambinim pogotkom.

Kapetan Ajaxa priznao je da je u toj situaciji morao reagirati odlučnije i spriječiti razvoj opasne akcije.

Prema njegovoj procjeni, čak bi i prekršaj nad Šotičekom bio bolje rješenje nego dopustiti Hajduku da osvoji prostor i krene prema golu.

Takva samokritika pokazuje koliko ga je zasmetala pogreška koja je pomogla domaćinima da dođu do pogotka.

Hajduk iskoristio pogreške nizozemske momčadi

Pobjeda 2:1 na Poljudu donijela je Hajduku uspješan početak natjecanja u Konferencijskoj ligi, dok je Ajax ostao bez bodova na gostovanju u Splitu.

Klaassenove izjave nakon susreta pokazuju da u nizozemskom klubu postoji svijest o vlastitim propustima, osobito u trenucima kada je Hajduk znao iskoristiti pogreške suparnika.

Umjesto da poraz pripiše atmosferi ili prekidu utakmice, kapetan Ajaxa poručio je da njegova momčad mora preuzeti odgovornost za prikazanu igru.

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