Kapetan Ajaxa nakon poraza od Hajduka priznao pogrešku: "Sami smo im omogućili da slave"

Hajduk je na Poljudu svladao Ajax 2:1 u prvom kolu Konferencijske lige, a nakon utakmice kapetan nizozemske momčadi Davy Klaassen nije skrivao razočaranje. Iskusni veznjak smatra da njegova momčad razloge poraza mora tražiti prije svega u vlastitim pogreškama, a ne u okolnostima koje su pratile susret u Splitu.
Iako su domaći navijači stvorili glasnu atmosferu, a utakmica je u drugom dijelu nakratko prekinuta zbog pirotehnike, Klaassen nije želio tražiti opravdanja.
„Moramo preuzeti odgovornost”
Kapetan Ajaxa nakon utakmice razgovarao je za nizozemski Ziggo Sport, a jedno od pitanja odnosilo se upravo na atmosferu na Poljudu i njezin mogući utjecaj na gostujuću momčad.
„Ne smijemo dopustiti da takve stvari utječu na našu igru”, poručio je Klaassen.
Naglasio je da Ajax ima dovoljno iskustva s nastupima pred velikim brojem gledatelja te da pritisak s tribina ne može biti opravdanje za lošu izvedbu.
„Navikli smo igrati i na većim stadionima. Sami smo svojim nastupom omogućili da domaćini ovako slave i zbog toga moramo preuzeti odgovornost”, dodao je.
Njegove riječi jasno pokazuju da nizozemski veznjak nije bio zadovoljan načinom na koji je Ajax odgovorio na izazov u Splitu.
Priznao pogrešku kod Hajdukova pogotka
Klaassen se posebno osvrnuo na akciju koja je prethodila prvom pogotku Hajduka.
U sredini terena Marin Šotiček uspio mu je oduzeti loptu, nakon čega su Splićani razvili napad koji je završio Bambinim pogotkom.
Kapetan Ajaxa priznao je da je u toj situaciji morao reagirati odlučnije i spriječiti razvoj opasne akcije.
Prema njegovoj procjeni, čak bi i prekršaj nad Šotičekom bio bolje rješenje nego dopustiti Hajduku da osvoji prostor i krene prema golu.
Takva samokritika pokazuje koliko ga je zasmetala pogreška koja je pomogla domaćinima da dođu do pogotka.
Hajduk iskoristio pogreške nizozemske momčadi
Pobjeda 2:1 na Poljudu donijela je Hajduku uspješan početak natjecanja u Konferencijskoj ligi, dok je Ajax ostao bez bodova na gostovanju u Splitu.
Klaassenove izjave nakon susreta pokazuju da u nizozemskom klubu postoji svijest o vlastitim propustima, osobito u trenucima kada je Hajduk znao iskoristiti pogreške suparnika.
Umjesto da poraz pripiše atmosferi ili prekidu utakmice, kapetan Ajaxa poručio je da njegova momčad mora preuzeti odgovornost za prikazanu igru.