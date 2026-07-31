Kapaciteti pri kraju: Split zatvara odlagalište za otpad iz devet gradova i općina

Grad Split od 7. kolovoza 2026. godine više neće zaprimati miješani komunalni otpad susjednih gradova i općina na odlagalištu Karepovac. O toj je odluci gradonačelnikslužbeno obavijestio čelnike lokalnih samouprava koje koriste splitsko odlagalište, ističući da su njegovi kapaciteti pri samom kraju.U dopisu navodi kako je na Karepovcu ostalo još svega nekoliko mjeseci do potpunog popunjenja kapaciteta, zbog čega će Grad Split, odnosno komunalna tvrtka Čistoća d.o.o., od 7. kolovoza prestati zaprimati miješani komunalni otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave.

Šuta podsjeća da je tijekom ove godine održan niz sastanaka na kojima su gradovi i općine upozoreni na stanje odlagališta te da je dogovoreno kako će u najkraćem roku pronaći alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Slijedom toga, Grad Split pokrenut će raskid svih ugovora o korištenju odlagališta Karepovac.

– S obzirom na to da za Grad Split ne postoji nikakva mogućnost preusmjeravanja miješanog komunalnog otpada na susjedna odlagališta, dužni smo donijeti ovakvu odluku kako bismo svojim građanima omogućili, odnosno produžili korištenje Karepovca do pronalaska alternativne lokacije za odlaganje otpada – navodi se u dopisu.

Gradonačelnik pritom ističe kako manji gradovi i općine imaju mogućnost preusmjeravanja otpada na druga odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj ili susjednim županijama, budući da količine otpada koje proizvode ne predstavljaju opterećenje kakvo predstavlja otpad Grada Splita.

Na kraju dopisa poziva čelnike lokalnih samouprava da u suradnji s nadležnim institucijama i resornim ministarstvom što prije pronađu nova rješenja za odlaganje otpada, kako je, navodi, ranije bilo dogovoreno.

Odluka se odnosi na gradove Kaštela i Omiš te općine Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanovac, Tučepi i Zadvarje, koje su dosad miješani komunalni otpad odlagale na Karepovcu.