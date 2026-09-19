Kaotičan početak Oktoberfesta: Pedeset ozlijeđenih u samo nekoliko sati

Oko 50 ljudi zatražilo je liječničku pomoć već tijekom prvih nekoliko sati ovogodišnjeg Oktoberfesta u Münchenu. Među pacijentima je bilo posjetitelja s razderotinama na glavi i ozljedama lica, a liječnici su intervenirali i zbog konvulzivnog napadaja, objavila je službena sanitetska služba Aicher Ambulanz Union.

Prvi poziv hitnoj službi stigao je samo devet minuta nakon što su u 9 sati otvoreni ulazi na festivalski prostor.

Sanitetske ekipe najprije su pomagale osobi koja je dobila napadaj, kao i posjetiteljima koji su se ozlijedili pri padovima i zadobili druge lakše ozljede tijekom tradicionalnog jutarnjeg utrčavanja prema šatorima.

Muškarac završio u bolnici

Oko 20 minuta nakon službenog otvaranja Oktoberfesta u podne liječnici su intervenirali zbog srčano-žilnih tegoba kod približno 50-godišnjeg Nijemca. Pretpostavlja se da su tegobe bile povezane sa stresom, a muškarac je prevezen u bolnicu.

Prvi slučaj povezan s alkoholom zabilježen je u 15.45 sati. Devetnaestogodišnjak iz Münchena više nije mogao stajati pa su njegovi prijatelji pozvali pomoć. Liječnici su mu provjerili vitalne funkcije i dali infuziju.

Na Oktoberfestu je prvog dana raspoređeno 150 članova sanitetskih ekipa, među kojima je deset liječnika. Tijekom cijelog festivala o posjetiteljima će brinuti oko 430 djelatnika i 36 liječnika.

Ovogodišnji, 191. Oktoberfest otvorio je novi münchenski gradonačelnik Dominik Krause. Festival traje do 4. listopada, a očekuje se više od šest milijuna posjetitelja.