Kaos u ugostiteljskom objektu u Splitu: U sukobu teško ozlijeđen 17-godišnjak

U subotu, 26. rujna, oko 22:20 sati policija je zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u jednom ugostiteljskom objektu u Splitu, nakon čega je došlo do sukoba nekoliko osoba.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, tri osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći te su nakon pregleda otpuštene iz bolnice.

Devetnaestogodišnjaku i jednom 17-godišnjaku utvrđene su lakše tjelesne ozljede, dok je drugi 17-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma kosti glave.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.