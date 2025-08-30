Kaos u Supetru: kilometarske kolone prema trajektu, putnici satima čekaju

Danas oko 12 sati u Supetru su zabilježene velike gužve – pred trajektnom lukom protežu se kilometarske kolone vozila. Putnicima se savjetuje dodatno strpljenje, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika moguće su i poteškoće u pomorskom prometu.

Video pogledajte ovdje.

Izmjene u redu plovidbe:

1. rujna trajekt na liniji Orebić – Dominče izvršit će dodatno putovanje: iz luke Dominče u 02:25 sati , a iz luke Orebić u 02:45 sati .

trajekt na liniji izvršit će dodatno putovanje: iz luke Dominče u , a iz luke Orebić u . Do 30. rujna trajekt na liniji Split – Supetar isplovljavat će iz luke Split u 16:50 sati (umjesto u 16:30), a iz luke Supetar u 18:20 sati (umjesto u 18:00).