Kaos u Sinju: Bulj napustio sjednicu zbog rasprave o koncertu vrijednom 25.000 eura

Sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja pretvorila se u otvoreni politički sukob zbog raspodjele proračunskog novca i, kako tvrdi oporba, netransparentnog planiranja predstojećih manifestacija, piše Sinjskarera.hr.

Klarić Kukuz: "Dobili smo gotove materijale, nismo znali ni tko pjeva"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glavni povod raspravi bila je stavka od čak 25.000 eura predviđena za koncert u čast slavodobitnika 311. Sinjske alke. Filip Klarić Kukuz, vijećnik Nezavisne liste dr. Jadrijevića i predsjednik resornog Odbora, oštro je kritizirao takav plan, istaknuvši da je Odbor potpuno zaobiđen u donošenju odluka.

"Kao predsjednik Odbora nisam bio obaviješten ni o čemu. Pred nas su samo stavljeni gotovi materijali s troškovnikom. Sramotno je da se izdvaja 25 tisuća eura za koncert, a da u tom trenutku uopće nismo znali tko na njemu nastupa", poručio je Klarić Kukuz.

Gradonačelnik Miro Bulj odmah je odgovorio na prozivke, istaknuvši da se spomenuti iznos ne odnosi samo na honorar izvođača, nego uključuje i troškove velikog vatrometa te ostale organizacijske troškove.

Bulj demonstrativno napustio vijećnicu

Nakon što su se kritikama Klarića Kukuza pridružili i vijećnici HDZ-a, gradonačelniku Bulju je prekipjelo. U 19:15 demonstrativno je napustio sjednicu.

"Imam pametnijeg i važnijeg posla od gledanja kako opstruirate program. Slobodno sami organizirajte ovu manifestaciju, a ja ću se odazvati ako vam bude trebala pomoć", poručio je Bulj pri izlasku iz vijećnice.

Siniša Vuco kao poklon Grada?

Prema svemu sudeći, na proslavi u čast slavodobitnika Alke, 9. kolovoza u Sinju, nastupit će Siniša Vuco. To proizlazi i iz rasporeda njegovih ljetnih nastupa, u kojem je za taj datum naveden koncert u Sinju.

Ipak, političke sumnje time nisu utišane. Građanima i oporbi preostaje pričekati završetak manifestacije kako bi vidjeli hoće li se konačni troškovi doista zadržati na 25.000 eura te što je sve u taj iznos bilo uključeno. Konačna računica bit će poznata tek nakon što budu dostupni završni računi.