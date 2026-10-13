Kaos u Saboru zbog afere s otpadom, Grmoja žestoko napao Plenkovića: "Ili ne upravlja Vladom ili je u talu s mafijom"

Rasprava u Hrvatskom saboru o odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada pretvorila se u žestok verbalni obračun vladajućih i oporbe. Nakon što su zastupnici SDP-a i njihovih partnera napustili sabornicu, uslijedile su međusobne optužbe, a napetosti su dosegnule vrhunac kada je Mostov zastupnik Miro Bulj dobio četvrtu opomenu i morao napustiti sjednicu.

Sve je počelo nakon što je SDP-ova Mirela Ahmetović zatražila stanku, a zastupnici njezine stranke i političkih partnera potom izašli iz sabornice.

Njihov potez odmah je izazvao reakcije zastupnika vladajuće većine.

Zastupnici se međusobno prozivali, spominjala se i „Frankenstein koalicija”

HDZ-ov Josip Borić komentirao je odlazak SDP-ovih zastupnika poručivši da su oni „uvijek znali kada treba napustiti sabornicu”.

U raspravu se uključio i Hrvoje Zekanović, koji je zastupnike Mosta upitao zašto nisu napustili sjednicu zajedno s kolegama iz skupine koju je nazvao „Frankenstein koalicijom”.

Mostov Nikola Grmoja uzvratio je pitanjem zašto sabornicu nisu napustili Zekanović i premijer Andrej Plenković.

Razmjena se nastavila sve oštrijim optužbama.

HDZ-ov Ante Deur ustvrdio je da je Most „od 2016. produkt mafije”, dok je njegov stranački kolega Nikola Mažar poručio kako oporbena taktika protiv premijera neće ostvariti cilj.

Bulj dobio četvrtu opomenu: „Ne bi smio Pripuza izbaciti”

Vrhunac napetosti uslijedio je tijekom replike HDZ-ove zastupnice Majde Burić, koja je u obraćanju Grmoji upotrijebila izraz „protuhe”.

Na njezine riječi reagirao je Miro Bulj, nakon čega mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrekao četvrtu opomenu.

Budući da četvrta opomena podrazumijeva udaljavanje sa sjednice, Jandroković je Bulju naložio da napusti sabornicu.

„Upozorio sam vas, žao mi je”, rekao je predsjednik Sabora.

Bulj je pri izlasku dobacio: „Ne bi smio Pripuza izbaciti.”

Time je aludirao na poduzetnika Petra Pripuza, čije se ime tijekom rasprave spominjalo u kontekstu gospodarenja otpadom.

Jandroković mu je odgovorio da bi i Pripuza udaljio iz sabornice kada bi bio saborski zastupnik i ponašao se na isti način.

Grmoja iznio teške optužbe protiv premijera

Rasprava se potom nastavila optužbama na račun predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Nikola Grmoja posebno se osvrnuo na premijerovo odbacivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada na području Like.

Mostov zastupnik ustvrdio je da takav stav, prema njegovu mišljenju, otvara pitanje stvarne premijerove odgovornosti i utjecaja na institucije.

„Ili on uopće ne vodi Vladu, samo je žeton mafije koja je trovala Hrvatsku, Liku, on nema nikakve ingerencije nad postavljanjem glavnog državnog inspektora, nema ništa s tim što je u silosu u Gospiću, koji je u vlasništvu HBOR-a, on nema nikakve stvarne moći, čovjek ne upravlja Hrvatskom”, izjavio je Grmoja.

Potom je iznio još težu optužbu.

„Druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ne znam što je gore”, poručio je.

Zatražio Plenkovićevu ostavku

Grmoja je na kraju istupa pozvao premijera da preuzme političku odgovornost za slučaj nezakonitog odlaganja otpada.

„Konačno se ispričajte i dajte ostavku”, zaključio je.

Saborska rasprava tako je, umjesto isključivog razmatranja odgovornosti za postupanje s otpadom, protekla i u znaku oštrih političkih sukoba, međusobnih prozivki te udaljavanja jednog zastupnika sa sjednice.