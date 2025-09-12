Kaos u pošti u Hercegovačkoj: Ljudi sami tražili svoje pakete u skladištu, nisu stigli na adresu

Danas je popodne u velikoj pošti u Hercegovačkoj ulici izbio kaos nakon što je nekoliko ljudi ostalo bez svojih paketa koji su im, kako tvrde, trebali doći na adresu u roku od 24 sata.
Čitatelj Dalmacije Danas javio nam se iz skladišta (!) pošte nakon što se nekolicina ljudi verbalno obrušila na djelatnike na šalteru. U skladište su ih poslali, kaže nam čitatelj, da sami potraže svoje pakete i pošiljke koji danas nisu stigli na adresu.
"Ovo je nevjerojatno, nevjerojatno! Pošiljka ne da nije došla na vrijeme, oni uopće nemaju pojma gdje je to. Evo me u skladištu i sam tražim paket", javlja nam uznemireni čitatelj.
Popodne je bio zatvoren i glavni šalter za slanje pošiljki i mnogima nije jasno što se događalo u Hercegovačkoj. No, mnogi su danas tamo ostavili posljednje živce.