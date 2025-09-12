Kaos u pošti u Hercegovačkoj: Ljudi sami tražili svoje pakete u skladištu, nisu stigli na adresu

Danas je popodne u velikoj pošti u Hercegovačkoj ulici izbio kaos nakon što je nekoliko ljudi ostalo bez svojih paketa koji su im, kako tvrde, trebali doći na adresu u roku od 24 sata.

Čitatelj Dalmacije Danas javio nam se iz skladišta (!) pošte nakon što se nekolicina ljudi verbalno obrušila na djelatnike na šalteru. U skladište su ih poslali, kaže nam čitatelj, da sami potraže svoje pakete i pošiljke koji danas nisu stigli na adresu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ovo je nevjerojatno, nevjerojatno! Pošiljka ne da nije došla na vrijeme, oni uopće nemaju pojma gdje je to. Evo me u skladištu i sam tražim paket", javlja nam uznemireni čitatelj.

Popodne je bio zatvoren i glavni šalter za slanje pošiljki i mnogima nije jasno što se događalo u Hercegovačkoj. No, mnogi su danas tamo ostavili posljednje živce.