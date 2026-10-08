Kaos u kafiću u Imotskom: Muškarac s 2,23 promila jednog gosta udario po glavi, drugog ugrizao za rame!

Nesvakidašnji incident dogodio se u utorak navečer u jednom ugostiteljskom objektu u Imotskom. Muškarac (31) s čak 2,23 promila alkohola u organizmu vikao je, vrijeđao i uznemiravao goste, a potom je jednog mladića udario po glavi, dok je drugog muškarca ugrizao za rame.

Kako je izvijestila policija, službenici Postaje granične policije Imotski intervenirali su u utorak, 6. listopada 2026. godine, oko 19.50 sati zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Prema policijskom izvješću, 31-godišnjak je pod utjecajem alkohola na naročito drzak i nepristojan način uznemiravao prisutne goste. Vikao je, vrijeđao i ometao ih, a zatim je mlađu mušku osobu udario po glavi.

Izveo ga iz kafića, a on ga ugrizao

Kada ga je jedan od gostiju pokušao smiriti i izveo iz ugostiteljskog objekta kako bi prestao s narušavanjem javnog reda i mira, 31-godišnjak ga je ugrizao za rame.

Muškarac kojeg je ugrizao zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Policija tražila 15 dana zatvora, sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici uhitili su 31-godišnjaka te ga u žurnom postupku odveli na sud zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana.

Sud ga je, međutim, pustio na slobodu, a odluka o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj bit će donesena u redovnom postupku.