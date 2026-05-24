Kaos u Italiji! Policija suzavcem rastjerivala navijače, ima ozlijeđenih: "Prekinite utakmicu"

Uoči velikog gradskog derbija između Juventusa i Torina u sklopu 38. kola talijanske Serie A nastao je potpuni kaos na ulicama, ali i tribinama stadiona Olimpico di Torino.

Tuttomercato piše kako je nekoliko sati prije početka utakmica izbilo više sukoba navijača u blizini stadiona, zbog čega je policija morala intervenirati i iskoristiti suzavac kako bi spriječili ozbiljnije incidente i rastjerali navijače.

Prema informacijama iz Italije, uhićeno je više osoba, a ozlijeđeno je i nekoliko policajaca. Najgore je prošao 45-godišnji navijač Juventusa koji je zadobio ozljedu glave. Hitna pomoć prevezla ga je u torinsku bolnicu gdje su mu obavljeni dodatni pregledi i pružena liječnička pomoć, piše Gol.hr.

Napeta atmosfera ubrzo se prenijela i na tribine stadiona. Dio navijača Juventusa skandirao je "prekinite utakmicu" zbog događaja koji su prethodili derbiju, dok je dio ultrasa ostao izvan stadiona.

U pokušaju smirivanja situacije kapetan Juventusa Manuel Locatelli zajedno sa sigurnosnim direktorom kluba prišao je navijačima kako bi razgovarao s njima. Prije početka utakmice oglasio se i izvršni direktor Juventusa Damien Comolli.

"Jedan od naših navijača nalazi se u bolnici nakon sukoba koji su prethodili utakmici. Nakon susreta otići ću ga posjetiti ako bude moguće", poručio je Comolli.

Početak utakmice je odgođen za 21:45.