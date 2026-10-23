Kaos u Istri: Prerezani optički kabeli, provaljeno u banku i eksplozijom oštećen bankomat. Policija istražuje jesu li slučajevi povezani

Prava kriminalistička zagonetka odvija se na području Poreštine, gdje je tijekom noći zabilježeno nekoliko ozbiljnih incidenata. Nepoznati počinitelji namjerno su oštetili optičke kabele na dvije lokacije u Poreču, zbog čega su tijekom petka nastali problemi u telekomunikacijskom prometu. Istodobno, policija istražuje provalu u poslovnicu banke u Poreču te oštećenje bankomata u Svetom Lovreču.

Istarska policija dovršila je očevid na sve tri lokacije, no zasad nije potvrđeno jesu li događaji međusobno povezani.

Namjerno oštećeni kabeli, šteta se mjeri desecima tisuća eura

Policijskim očevidom utvrđeno je da su tijekom noći namjerno oštećeni optički kabeli u Ulici Mate Vlašića i Vukovarskoj ulici u Poreču.

Zbog prekida optičke infrastrukture tijekom dana bio je otežan telekomunikacijski promet na širem području Poreštine.

Prema dosadašnjim informacijama, dvjema pravnim osobama iz Zagreba pričinjena je materijalna šteta koja se procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura.

U banku provalili kroz ugostiteljski objekt

Policija je dovršila i očevid provale u banku na Partizanskom šetalištu u Poreču.

Utvrđeno je da je nepoznati počinitelj najprije provalio u ugostiteljski objekt, a zatim kroz njega uspio ući u prostorije bankovne poslovnice.

Iz banke su otuđeni određeni predmeti, no policija zasad nije otkrila o čemu je riječ niti kolika je vrijednost ukradenoga.

Pirotehničkim sredstvom oštećen bankomat

Treći incident dogodio se u Svetom Lovreču, gdje je na Gradskom trgu oštećen bankomat.

Prema rezultatima očevida, nepoznati počinitelj postavio je pirotehničko sredstvo s vanjske strane bankomata te ga aktivirao. Eksplozijom je oštećen vanjski dio uređaja.

Bankomat je u vlasništvu pravne osobe iz Umaga, a iznos nastale materijalne štete još nije utvrđen.

Policija istražuje moguću povezanost događaja

Iako su se svi incidenti dogodili na području Poreštine u kratkom vremenskom razdoblju, policija naglašava da njihova međusobna povezanost zasad nije potvrđena.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti oštećenja telekomunikacijske infrastrukture, provale u banku i napada na bankomat.

Policija traga za počiniteljem ili više njih, a više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.