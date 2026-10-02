Kaos u Francuskoj: Gotovo 2000 privedenih, ozlijeđeno više od 300 policajaca

Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama na pojedinim mjestima prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije, priopćilo je francusko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Samo tijekom četvrtka privedeno je 1949 ljudi, a većina ih se sumnjiči za nasilje, uključujući napade na policiju.

Francuski premijer Sébastien Lecornu sazvao je krizni sastanak nakon što su se prosvjedi proširili diljem zemlje. Dan ranije uhićeno je više od 600 ljudi zbog sumnje na različita kaznena djela, među kojima su podmetanje požara i napadi na policajce.

Prosvjedi se proširili na sveučilišta

Prosvjedi su se u četvrtak ujutro proširili i na sveučilišta. Prema podacima studentskog sindikata Union Étudiante, blokade su zabilježene na oko 30 kampusa.

Učenici diljem Francuske prosvjeduju zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.

Na mnogim mjestima prosvjedi su protekli mirno, no ponegdje je došlo do nasilja i vandalizma. Mediji su izvijestili o napadima na autobuse i autobusna stajališta, dok je policija protiv dijela prosvjednika upotrijebila suzavac.

Tijekom nereda paljeni su spremnici za otpad i bacane petarde. U Nantesu, na zapadu zemlje, zapaljen je ulaz u jednu srednju školu, dok je u Marseilleu zapaljeno vatrogasno vozilo.

Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova ocijenilo je da nasilje više nema veze s legitimnim izražavanjem zahtjeva učenika, već da je riječ o uličnim neredima.

U petak zatvoreno oko 400 škola

Posljedice prosvjeda osjetit će se i u petak. Ministar obrazovanja Édouard Geffray najavio je da će oko 400 škola ostati zatvoreno te da će se nastava u njima održavati na daljinu.

Prema njegovim riječima, od početka prosvjeda ozlijeđeno je 170 učenika i 65 zaposlenika u obrazovanju.

Geffray je u razgovoru za France 2 pozvao na smirivanje situacije te najavio razgovore s predstavnicima učenika u pokušaju pronalaska rješenja za probleme zbog kojih su prosvjedi i počeli.