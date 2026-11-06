Kaos u europskom zračnom prometu: Prijetnje bombama pogodile najmanje 21 let, sumnja se na Rusiju

Najmanje 21 let i nekoliko zračnih luka diljem Europe pogođeni su valom prijetnji bombama koje su izazvale preusmjeravanje zrakoplova, pojačane sigurnosne mjere, a u pojedinim slučajevima i angažiranje vojnih lovaca. Iako su se sve prijetnje pokazale lažnima, njihova gotovo istodobna pojava potaknula je sumnje da bi moglo biti riječ o koordiniranoj operaciji hibridnog ratovanja. Među mogućim odgovornima spominje se Rusija, no konkretnih dokaza za takvu povezanost zasad nema, piše BBC.

Val prijetnji bombama izazvao je ozbiljne poremećaje u europskom zračnom prometu. Zrakoplovne kompanije i sigurnosne službe morale su reagirati na dojave koje su se odnosile na najmanje 21 putnički let, dok je nekoliko zračnih luka poduzelo dodatne sigurnosne mjere.

U gotovo svim slučajevima prijetnje su procijenjene dovoljno ozbiljnima da zahtijevaju intervenciju nadležnih službi. Jedna od značajnijih iznimaka bio je londonski Heathrow, gdje je sigurnosna procjena bila drukčija.

Posebno dramatična situacija zabilježena je u Italiji, gdje su vojni borbeni zrakoplovi podignuti kako bi pratili jedan od putničkih aviona za koji je zaprimljena prijetnja.

Naknadnim provjerama utvrđeno je da eksplozivnih naprava nije bilo. Ipak, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da se buduće dojave ne smiju automatski odbacivati kao lažne, bez obzira na ishod ovih incidenata.

Zašto se sumnja na Rusiju?

Istodobnost prijetnji i njihov opseg otvorili su pitanje mogućeg koordiniranog djelovanja, osobito u kontekstu niza drugih sigurnosnih incidenata koji su posljednjih mjeseci zabilježeni diljem Europe.

Među njima su kibernetički napadi, neobjašnjena pojavljivanja dronova iznad osjetljivih lokacija te pokušaji ometanja ključne infrastrukture.

Posljednjih dana zabilježeni su i hakerski napadi na rashladne sustave u supermarketima te na jednu banku krvi, kao i sumnjiv incident na poljskoj granici s Rusijom.

Dodatnu zabrinutost izazvao je napad dronom na njemačku zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu, za koji je njemački ministar unutarnjih poslova javno optužio Moskvu.

Dio sigurnosnih analitičara smatra da bi najnoviji val prijetnji zrakoplovima mogao biti povezan s takozvanim hibridnim ratovanjem, odnosno pokušajima destabilizacije i ometanja svakodnevnog funkcioniranja europskih država bez izravnog vojnog sukoba.

Ipak, zasad nije potvrđeno da su spomenuti incidenti međusobno povezani.

Hibridno ratovanje bez otvorenog sukoba

Hibridno ratovanje obuhvaća različite oblike djelovanja kojima se nastoji oslabiti protivnika bez izravnog vojnog napada.

Takve operacije mogu uključivati sabotaže, kibernetičke napade, širenje dezinformacija, ometanje prometa i napade na infrastrukturu.

Jedno od njihovih glavnih obilježja jest otežano utvrđivanje odgovornosti. Počinitelji često nastoje prikriti identitet ili ostaviti dovoljno prostora za poricanje umiješanosti.

Takve aktivnosti u pravilu ostaju ispod razine otvorenog oružanog napada koji bi mogao potaknuti razmatranje aktiviranja članka 5. NATO-ova ugovora o kolektivnoj obrani.

U kontekstu rata u Ukrajini, Rusija se protivi vojnoj i financijskoj potpori koju zapadne zemlje pružaju Kijevu.

Pojedini ruski blogeri sugerirali su da bi i europske države trebale osjetiti posljedice poremećaja u zračnom prometu, uspoređujući situaciju s problemima koje ruskim zračnim lukama stvaraju ukrajinski napadi dronovima.

Ruski zrakoplovni prijevoznici istodobno se suočavaju s ograničenjima korištenja europskog zračnog prostora zbog sankcija uvedenih nakon invazije na Ukrajinu.

Istražitelji provjeravaju trag koji vodi prema ruskoj ekstremističkoj skupini

Jedan od mogućih tragova u istrazi jest elektronička poruka koja je u četvrtak ujutro stigla upravi zračnih luka u Rimu.

Pošiljatelji su se predstavili kao „Borci Muške države”, što je potaknulo sumnju na moguću povezanost s ruskom ekstremno desničarskom skupinom poznatom kao Muška legija.

Riječ je o skupini čiji su ekstremistički stavovi doveli do zabrane njezina djelovanja odlukom moskovskog suda 2021. godine.

Unatoč zabrani, skupina je zadržala velik broj pratitelja na Telegramu, a njezini pripadnici javno su podržali rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Međutim, istražitelji zasad nemaju potvrdu da su upravo pripadnici te skupine poslali prijetnje.

Postoji i mogućnost da se netko drugi poslužio njezinim imenom kako bi prikrio vlastiti identitet ili namjerno usmjerio istragu prema Rusiji.

Čvrstih dokaza zasad nema

Unatoč brojnim sumnjama i nagađanjima, do četvrtka navečer nisu se pojavili čvrsti dokazi koji bi prijetnje europskim zrakoplovima povezali s Rusijom, Iranom ili organizacijama koje djeluju u njihovo ime.

Čak i ako se pokaže da je elektronička poruka poslana u Rim autentična, to samo po sebi ne znači da će istražitelji moći utvrditi tko stoji iza svih prijetnji i jesu li one bile međusobno koordinirane.

Pred europskim sigurnosnim službama sada je zadatak utvrditi podrijetlo dojava, identificirati moguće počinitelje i procijeniti postoji li opasnost od ponavljanja sličnih incidenata.

Za zračne luke, policiju i nadležna ministarstva poseban je izazov pronaći način da se smanje poremećaji u zračnom prometu, a da se pritom ne ugrozi sigurnost putnika.

Iako su se sve dosadašnje prijetnje pokazale lažnima, njihov opseg pokazuje koliko i nepotvrđene dojave mogu ozbiljno poremetiti funkcioniranje europskog zračnog prometa.