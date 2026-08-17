Kaos u Dalmaciji: Policajce zasuli bocama i čašama, među uhićenima brat šefa hvarske policije!

Dramatične scene odigrale su se rano jutros u jednom ugostiteljskom objektu u Starom Gradu na Hvaru. Policajci koji su intervenirali zbog preglasne glazbe suočili su se s vrijeđanjem, fizičkim otporom, ali i čašama i bocama koje su letjele prema njima. Troje policijskih službenika lakše je ozlijeđeno, a četiri osobe su uhićene. Kako piše Index, među uhićenima je i brat Jure Tadića, načelnika hvarske policije. Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da su policijski službenici oko 4:30 sati intervenirali zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Odbili ugasiti glazbu, a onda je krenuo kaos

U objektu su se nalazile četiri osobe kojima su policajci naredili da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira te ugase preglasnu glazbu. Umjesto da postupe po naredbi, osobe su negodovale i vrijeđale policijske službenike.

Prema informacijama policije, muškarac rođen 1985. godine počeo je policajce gađati čašama i bocama, a tijekom postupanja im je i prijetio. Žena rođena 1980. godine policijske službenike je odgurivala i udarala, pružajući aktivan otpor. U incidentu su lakše ozlijeđene dvije policajke i jedan policajac.

Uhićene četiri osobe

Policija je na kraju uhitila sve četiri osobe. Muškarac rođen 1985. i žena rođena 1980. godine osumnjičeni su za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Još dvije osobe, muškarac rođen 1978. i žena rođena 2005. godine, uhićene su zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. U žurnom postupku odvedeni su na sud. Za muškarca je predložena zatvorska, a za ženu novčana kazna.

Hvarska policija izuzela se iz slučaja

Za sada nije službeno potvrđeno koji je od dvojice uhićenih muškaraca brat načelnika hvarske policije. Prema informacijama izvora bliskog obitelji koje prenosi portal, braća navodno nisu u dobrim odnosima. Kako bi se uklonila svaka sumnja u mogući sukob interesa, hvarska policija izuzela se iz postupanja u ovom slučaju.