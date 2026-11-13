KAOS U AMERICI! FAA zabranio polijetanje zrakoplova u cijelom SAD-u, prijavljeni veliki problemi u komunikaciji

Američki zračni promet u petak, 13. studenoga 2026., suočio se s izvanrednom situacijom kakva se iznimno rijetko viđa. Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) naredila je zaustavljanje polijetanja zrakoplova na području čitavih Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo velike poremećaje u radu zračnih luka i neizvjesnost među putnicima.

Prema izvanrednoj obavijesti američkog sustava kontrole zračnog prometa, svi zrakoplovi koji čekaju polijetanje moraju ostati na zemlji do daljnjega. Vijest je potvrdio i američki medij Axios, navodeći kako se radi o iznimno rijetkoj odluci.

Odluka je objavljena oko 21:54 po hrvatskom vremenu, a u trenutku prve objave nije bilo poznato koliko će obustava potrajati.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

FAA: Izvanredne okolnosti i sigurnosni razlozi

U službenoj obavijesti navodi se da je odluka donesena zbog „izvanrednih okolnosti” i „sigurnosnih razloga”.

Naredba se odnosi na sve zračne luke u SAD-u, a polijetanja moraju biti zaustavljena do daljnjega. Za međunarodne letove koji dolaze iz drugih država predviđeno je pojedinačno odlučivanje, ovisno o okolnostima.

Važno je naglasiti da ova mjera ne znači kako su svi zrakoplovi koji se već nalaze u zraku prisilno prizemljeni. Riječ je prije svega o zabrani novih polijetanja, dok se promet zrakoplova u letu mora organizirati prema sigurnosnim procedurama.

Problemi s radijskim frekvencijama? Putnici javljaju da su zrakoplovi zaustavljeni

Dok američke vlasti još ne objavljuju detaljno objašnjenje uzroka, među pilotima i putnicima pojavljuju se informacije o poteškoćama u komunikaciji između zrakoplova i kontrole zračnog prometa.

Na internetskim forumima posvećenima zrakoplovstvu više putnika navodi da su njihovi zrakoplovi zaustavljeni neposredno prije polijetanja. Neki tvrde da su im piloti spomenuli probleme s radijskim frekvencijama ili komunikacijskom opremom.

Takve dojave dolaze s različitih američkih aerodroma, među ostalim iz Atlante, Denvera, Seattlea i drugih gradova. Međutim, riječ je o iskazima putnika, a ne službeno potvrđenom objašnjenju uzroka nacionalne obustave.

Upravo je pouzdana komunikacija između pilota i kontrolora letenja jedan od temelja sigurnosti zračnog prometa. U slučaju ozbiljnih poremećaja nadležna tijela mogu privremeno zaustaviti nova polijetanja kako bi smanjila opterećenje sustava i omogućila sigurno upravljanje prometom koji je već u zraku.

Zašto je ova odluka toliko ozbiljna?

Zaustavljanje polijetanja na području čitavih Sjedinjenih Država izvanredna je mjera. Velike američke zračne luke svakodnevno opslužuju tisuće letova, a poremećaji u njihovu radu mogu se brzo prenijeti na povezane aerodrome.

Zbog toga bi se posljedice mogle osjetiti i u međunarodnom prometu, uključujući transatlantske veze s Europom. Ipak, zasad nema pouzdanih podataka o ukupnom broju otkazanih letova, duljini očekivanih kašnjenja ili konkretnim posljedicama za europske putnike.

Slične obustave na nacionalnoj razini iznimno su rijetke. Jedan od poznatijih slučajeva dogodio se u siječnju 2023. godine, kada je kvar američkog sustava za obavještavanje pilota doveo do privremene obustave polijetanja diljem zemlje.

Čeka se objašnjenje američkih vlasti

U trenutku objave najvažnije pitanje ostaje uzrok izvanredne naredbe. Premda su prijavljeni komunikacijski problemi, nije službeno potvrđeno što je izazvalo poremećaj ni koliko će trajati njegovo otklanjanje.

Nema ni potvrde da je riječ o kibernetičkom napadu ili drugom namjernom ometanju sustava, zbog čega takve mogućnosti zasad nije opravdano predstavljati kao činjenice.

Američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo trebala bi objaviti dodatne informacije o razlozima obustave i uvjetima pod kojima će se promet normalizirati.