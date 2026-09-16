KAOS S CIJENAMA SPLITSKOG VRTIĆA Roditeljima najavili poskupljenje i pozvali ih da pišu Gradu, a onda stigle uplatnice

Jesu li cijene u privatnom Dječjem vrtiću Čarobni pianino u Splitu od 1. rujna povećane ili nisu? Koliko će roditelji u konačnici plaćati vrtić i tko bi trebao snositi trošak povećanja plaća zaposlenika?

Naizgled jednostavna pitanja, no tri nepuna tjedna nakon početka nove vrtićke godine konkretnih odgovora još uvijek nema.

Redakciji Dalmacije Danas krajem kolovoza obratili su se roditelji djece koja pohađaju DV Čarobni pianino. Razlog njihova nezadovoljstva bilo je najavljeno povećanje cijena, ali i način na koji im je ta odluka priopćena.

Kako nam tvrde roditelji na sastanku u vrtiću pitali su koliko će ubuduće plaćati no odgojiteljice koje su bile prisutne nisu im znale dati konkretne informacije o cijenama.

Dan poslije odgovor je stigao - putem WhatsAppa!

"Grad nije ispoštovao doneseni Kolektivni ugovor"

U poruci koju su roditelji proslijedili našoj redakciji vrtić je povećanje cijene izravno povezao s neispunjavanjem obveza Grada Splita.

"Nažalost, Grad nije ispoštovao doneseni Kolektivni ugovor o povećanju plaća zaposlenika u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima. Kako bismo mogli osigurati redovita primanja zaposlenika i održati kvalitetu programa i skrbi za djecu, primorani smo pristupiti povećanju cijene vrtića", navedeno je u poruci roditeljima.

Dodano je i da će roditeljima novac biti vraćen ako Grad naknadno osigura sredstva.

"Važno je naglasiti da, ukoliko Grad ipak ispoštuje doneseni Kolektivni ugovor i osigura sredstva za povećanje plaća, vrtić će roditeljima vratiti novčani iznos koji je u međuvremenu naplaćen kroz povećanje cijene vrtića", stoji u poruci.

No roditelje je posebno zasmetao nastavak obavijesti.

Uz Ugovor i Odluku dostavljene su im i adrese na koje mogu slati pritužbe uz poziv da se uključe u što većem broju.

"Šaljemo Vam Ugovor, Odluku i mailove na koje možete pisati svoje pritužbe te Vas molimo da se odazovete u što većem broju. Jedino zajedničkim angažmanom možemo doći do zajedničkog cilja, Vama manja cijena vrtića, a nama veća i pravednija plaća", poručeno im je.

Upravo je takav način komunikacije jedan od razloga zbog kojih su se roditelji obratili našoj redakciji.

Pitaju se zbog čega bi se njih trebalo uvlačiti u financijski i ugovorni odnos privatnog vrtića i Grada Splita te zašto bi upravo oni trebali kontaktirati Grad kako bi se osigurala sredstva za obveze koje međusobno dogovaraju vrtići i Grad.

Od 1. rujna najavljene nove cijene

Prema Odluci koja je dostavljena roditeljima od 1. rujna 2026. godine mjesečna cijena jasličkog programa trebala bi iznositi 161,29 eura, vrtićkog programa 95,63 eura dok je za predškolski program navedena cijena od 16 eura.

Roditelji koji su nam se javili smatrali su da ih se time dovodi u poziciju da vlastitim novcem predfinanciraju posljedice još uvijek neriješenog odnosa između Grada Splita i privatnog vrtića.

Zbog svega navedenog 31. kolovoza dan prije početka nove vrtićke godine, DV-u Čarobni pianino poslali smo opširan novinarski upit.

Pitanja je bilo mnogo. Odgovor koji smo na kraju dobili doslovno je stao u nekoliko redaka.

Vrtiću smo poslali niz konkretnih pitanja

Od vrtića smo najprije zatražili potvrdu autentičnosti poruke koja je poslana roditeljima.

Pitali smo gdje je i kada konkretno nastao problem s Gradom Splitom, je li točno da Grad nije izvršio obvezu iz članka 8. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića te ako nije koji je razlog za to.

Zatražili smo podatak i o konkretnom financijskom iznosu koji bi Grad trebao osigurati kako bi se ugovorne obveze ispunile.

Od vrtića smo tražili i da objasni na temelju kojeg akta, odluke ili ugovorne odredbe je donesena odluka o povećanju cijene programa, koliko povećanje iznosi po pojedinom programu i na koji se način promjena cijene odražava na subvenciju Grada.

Pitali smo i zašto roditelji o novim cijenama nisu pravodobno i konkretno informirani na sastanku nego su obavijest dobili naknadno putem WhatsAppa.

Zanimalo nas je i zašto na roditeljskom sastanku, prema informacijama koje smo dobili od roditelja, nije bila nazočna ravnateljica ili barem jedan član stručne službe, tko je bio ovlašten dati roditeljima službene informacije te zašto prisutne odgojiteljice nisu raspolagale podacima o cijenama programa.

Postavili smo i pitanje koje se izravno odnosilo na poziv upućen roditeljima: zašto ih vrtić poziva da se obraćaju Gradu i vrše pritisak radi osiguranja dodatnih sredstava te smatra li takav način komunikacije primjerenim?

Tražili smo i podatak postoji li pisana odluka ili službena korespondencija kojom se potvrđuje da Grad nije osigurao sredstva o kojima se govori u poruci roditeljima.

Prvi upit 31. kolovoza, odgovor nakon trećeg obraćanja

Na naš upit odgovor nije stigao. Ponovili smo ga 7. rujna. Odgovora ponovno nije bilo.

Kada ni 14 dana nakon prvog upita nismo dobili tražene informacije, 14. rujna poslali smo novu požurnicu. U njoj smo podsjetili na članak 6. Zakona o medijima i obvezu davanja novinarima zatraženih informacija u primjerenom roku, a dostavu informacija zatražili smo i temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nakon dva tjedna čekanja i našeg trećeg obraćanja odgovor je stigao; svega tri minute nakon posljednje požurnice.

Ravnateljica DV-a Čarobni pianino odgovorila nam je:

"Cijenu možemo mijenjati temeljem ugovora koji potpisujemo sa roditeljima a što se Grada tiče točno je da nije do danas izvršio obvezu koju je potpisao u Ugovoru a nalazi se u članku 8. S poštovanjem, Virna"

To je bio cjelokupan odgovor na sva pitanja koja smo poslali.

Ravnateljici smo potom ponovno odgovorili i upitali možemo li očekivati odgovore na ostala pitanja ili je sve što nam vrtić namjerava odgovoriti sažeto u tih nekoliko redaka. Do zaključenja ovog teksta odgovor nije stigao.

Vrtić tvrdi da Grad nije izvršio obvezu. Što kaže Grad?

Istoga dana kada i vrtiću, 31. kolovoza, detaljan novinarski upit poslali smo i Gradu Splitu.

Gradu smo postavili izravno pitanje: je li točno da nije izvršio obvezu iz članka 8. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića?

Ako obveza nije izvršena zatražili smo objašnjenje razloga te podatak o konkretnom financijskom iznosu koji Grad treba osigurati i kada to namjerava učiniti.

Pitali smo i zašto bi financijski teret nastao zbog eventualnog neizvršavanja obveza Grada bio prebačen na roditelje koji svoje obveze prema vrtiću uredno podmiruju.

Tražili smo odgovore i na pitanja koliko dugo se očekuje da roditelji financiraju razliku, postoji li rok u kojem Grad mora osigurati sredstva, tko u međuvremenu snosi financijski teret te kako će roditeljima biti vraćen novac ako sredstva naknadno budu osigurana.

Upit smo Gradu ponovili nakon sedam dana.

Odgovora nije bilo. Nakon što je prošlo 14 dana od prvog upita, Grad smo kontaktirali i telefonski te ponovno zatražili očitovanje. Odgovor je potom stigao.

Grad: "Pregovori su još uvijek u tijeku"

Za razliku od brojnih konkretnih pitanja koja smo postavili, odgovor Grada bio je kratak:

"Nastavno na Vaš upit, obavještavamo Vas da su pregovori s predstavnicima udruga privatnih vrtića još uvijek u tijeku. Čim budu poznate nove informacije i dogovoreni daljnji koraci, o tome ćemo obavijestiti javnost.

Zahvaljujemo na razumijevanju."

Međutim ovime nismo dobili odgovor na ključno pitanje.

Grad nije odgovorio je li izvršio obvezu iz članka 8. Ugovora ili nije. Nije naveo što je konkretno predmet pregovora, o kojem se iznosu radi niti kada bi oni mogli biti završeni. Nije odgovoreno ni što se u međuvremenu događa s financijskim teretom roditelja.

S druge strane ravnateljica DV-a Čarobni pianino izričito nam je odgovorila da Grad "nije do danas izvršio obvezu koju je potpisao u Ugovoru, a nalazi se u članku 8."

A onda – uplatnice

I dok vrtić tvrdi da Grad nije izvršio svoju ugovornu obvezu, a Grad odgovara da pregovori još uvijek traju, dogodio se još jedan obrat.

Roditelji djece iz vrtićke skupine u petak, 11. rujna, dobili su uplatnice za vrtić.

Na njima stara cijena"

Dakle ne ona koju im je vrtić prethodno najavio Odlukom koja se prema dostavljenom dokumentu trebala primjenjivati od 1. rujna.

Roditelji jasličara, prema informacijama kojima raspolažemo, uplatnice još nisu dobili. Time je cijela situacija postala još nejasnija.

Je li DV Čarobni pianino u međuvremenu odustao od povećanja cijena? Je li povećanje samo odgođeno? Je li u pregovorima s Gradom postignut pomak? Hoće li roditeljima razlika biti obračunata naknadno? I zašto roditelji, ako je došlo do promjene u odnosu na Odluku i poruku koju su dobili o tome nisu službeno obaviješteni?

Na ta pitanja zasad nema odgovora.

Više od dva tjedna nakon što su nam se roditelji prvi put obratili, ostaje tako neobična situacija: vrtić im je najavio povećanje cijena, kao razlog naveo neispunjavanje obveze Grada, obećao povrat razlike ako Grad osigura sredstva i pozvao ih da se i sami obrate Gradu.

Ravnateljica nam potom potvrđuje da Grad nije izvršio obvezu iz članka 8., dok Grad ne odgovara je li to doista tako već poručuje da pregovori još traju. A roditeljima u međuvremenu stiže uplatnica po staroj cijeni.

Jesu li cijene onda povećane ili nisu?

Treći tjedan nakon početka nove vrtićke godine odgovor na to pitanje roditelji još uvijek nemaju.