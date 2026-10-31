Kaos nakon velikog šoka za Dinamo! U svečanoj loži nastao incident, intervenirala i policija

Veliko iznenađenje na nogometnim terenima dobilo je i neugodan nastavak izvan travnjaka. Nakon što je Rudeš svladao Dinamo, u svečanoj loži stadiona u Velikoj Gorici došlo je do napetosti zbog kojih je morala reagirati policija.

Slavlje Rudeša nije najbolje sjelo dijelu Dinamovih navijača, a nezadovoljstvo rezultatom dodatno je podiglo tenzije. Situacija je u jednom trenutku postala toliko napeta da su morali intervenirati policijski službenici kako bi spriječili mogući fizički sukob. Nezadovoljstvo se moglo osjetiti i na tribinama, odakle su se nakon utakmice čuli zvižduci upućeni Dinamovim nogometašima, ali i treneru Mariju Kovačeviću.

Tako je neugodan poraz zagrebačke momčadi, koji je dodatno zakomplicirao njezinu situaciju u prvenstvu, ostao u sjeni događaja koji su uslijedili nakon završetka susreta.

VIDEO incidenta pogledajte OVDJE.