Kaos nakon velikog šoka za Dinamo! U svečanoj loži nastao incident, intervenirala i policija

Veliko iznenađenje na nogometnim terenima dobilo je i neugodan nastavak izvan travnjaka. Nakon što je Rudeš svladao Dinamo, u svečanoj loži stadiona u Velikoj Gorici došlo je do napetosti zbog kojih je morala reagirati policija.
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Slavlje Rudeša nije najbolje sjelo dijelu Dinamovih navijača, a nezadovoljstvo rezultatom dodatno je podiglo tenzije. Situacija je u jednom trenutku postala toliko napeta da su morali intervenirati policijski službenici kako bi spriječili mogući fizički sukob. Nezadovoljstvo se moglo osjetiti i na tribinama, odakle su se nakon utakmice čuli zvižduci upućeni Dinamovim nogometašima, ali i treneru Mariju Kovačeviću.
Tako je neugodan poraz zagrebačke momčadi, koji je dodatno zakomplicirao njezinu situaciju u prvenstvu, ostao u sjeni događaja koji su uslijedili nakon završetka susreta.
VIDEO incidenta pogledajte OVDJE.