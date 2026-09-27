Kaos nakon utakmice Rijeke i Union Berlina: Na tribini Armade aktiviran topovski udar, ozlijeđeno šest osoba

Nakon završetka prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina došlo je do incidenta u kojem je lakše ozlijeđeno šest osoba, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Utakmica je završila u 21:02 sati, a samo šest minuta poslije, u 21:08, zabilježen je incident. Policija zasad nije iznijela detalje o tome što se točno dogodilo, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti.

Na stadionu gotovo 8000 gledatelja

Susret Rijeke i njemačkog Union Berlina počeo je u 19:17 sati, a prema policijskim podacima pratila su ga 7872 gledatelja.

Među njima je, navodi policija, bilo oko 1500 domaćih te 800 gostujućih navijača.

Policijski službenici još su prije početka utakmice obavili preventivne preglede stadiona tijekom kojih je pronađena veća količina pirotehnike.

Pronađeno 80 baklji i pet dimnih bombi

Prilikom pregleda tribine „D“ djelatnici protueksplozijske službe pronašli su 40 baklji.

Na području stadiona pripadnici specijalne i interventne policije pronašli su još deset baklji. Otkrivena je i torba u kojoj se nalazilo dodatnih 30 baklji i pet dimnih bombi.

Ukupno je tako prije i uoči utakmice na stadionu i njegovu području pronađeno 80 baklji.

Zaštitari su tijekom ulazne kontrole kod jedne žene pronašli i oduzeli jedno pirotehničko sredstvo.

Tijekom utakmice zapaljene 94 baklje

Velika količina pirotehnike ipak je aktivirana tijekom samog susreta. Prema policijskom izvješću, domaći navijači zapalili su 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara i 117 bljeskalica.

Gostujući navijači tijekom utakmice aktivirali su još 30 baklji.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje incidenta koji se dogodio neposredno nakon završetka utakmice, a kojim bi trebalo biti utvrđeno što se dogodilo te tko je u njemu sudjelovao.