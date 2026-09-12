Kaos nakon pljuska u Splitu: Vatrogasci odradili oko 130 intervencija, voda prodrla i u bolnice

Splitski vatrogasci imali su iznimno zahtjevan dan nakon obilnog pljuska koji je u vrlo kratkom vremenu poplavio brojne dijelove grada. Najviše problema bilo je na nižim područjima Splita, gdje je voda prodrla u stanove, podrume, garaže, vrtiće, poslovne prostore, ali i bolničke objekte.

Prema podacima vatrogasaca, samo zbog posljedica obilne kiše odrađeno je oko 130 intervencija ispumpavanja vode.

Voda prodrla i u Križine i Firule

Vatrogasci su intervenirali na užem i širem području Splita, a među lokacijama na kojima je bila potrebna njihova pomoć našle su se obje splitske bolnice – Križine i Firule.

Interveniralo se, među ostalim, na dijalizi, fizikalnoj terapiji i u mrtvačnici. Voda se ispumpavala i iz dječjih vrtića, stanova, podruma, garaža i gospodarskih objekata te s poplavljenih prilaza stambenim zgradama.

Uz profesionalnu postrojbu u intervencijama su sudjelovali i pripadnici DVD-a Žrnovnica i DVD-a Split s ukupno šest vozila i 12 vatrogasaca. Oni su odradili još tridesetak intervencija.

Dva metra vode u oknu dizala

Posla je bilo i kasnije tijekom dana. U 15:10 sati vatrogasci su intervenirali zbog izlijevanja goriva iz parkiranog vozila na parkiralištu kod PBZ-a u Ulici slobode.

Nova intervencija zbog posljedica poplave uslijedila je u 20:25 sati u Vukovarskoj ulici 184. Poplavljeni su garaža i okno dizala, iz kojeg su vatrogasci ispumpavali vodu čija je razina dosezala približno dva metra.