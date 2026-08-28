VIDEO Kaos na vaganju Hrgovića i Itaume: Britanac ga gurnuo s pozornice, Hrvat se vratio i udario ga

Filip Hrgović i Moses Itauma odradili su službeno vaganje uoči subotnjeg okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF-u u teškoj kategoriji, no posljednje sučeljavanje prije ulaska u ring završilo je velikim incidentom.

Hrvatski i britanski teškaš predvodit će boksačku priredbu u londonskoj O2 Areni, a njihov izlazak u ring očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu.

Napetosti su izbile odmah nakon vaganja, kada su Hrgović i 21-godišnji Itauma stali licem u lice. Počele su frcati uvrede, a situacija je ubrzo potpuno izmaknula kontroli.

Itauma gurnuo Hrgovića s pozornice

Nakon završetka službenog sučeljavanja Hrgović se odmaknuo od suparnika i okrenuo prema fotografima. Itauma ga je tada gurnuo s pozornice, nakon čega je hrvatski boksač izgubio ravnotežu i pao.

Hrgović se odmah podignuo i krenuo prema Itaumi. Probio se kroz okupljene novinare, prišao Britancu i otvorenim ga dlanom udario po licu. Uslijedio je potpuni kaos, a okupljeni su pokušali spriječiti daljnji sukob dvojice boksača.

"On je mene prvi gurnuo, a ja sam mu samo vratio. On je počeo", rekao je Hrgović nakon incidenta.

Hrgović lakši od Itaume

Prije sukoba obojica su uspješno odradila službeno vaganje. Hrgović je imao oko 107,1 kilogram, dok je Itauma izvagao 109,6 kilograma. Hrvatski teškaš tako je na vaganje stigao osjetno lakši nego u nekoliko prethodnih nastupa.

Incident je kulminacija verbalnog prepucavanja koje traje posljednjih dana. Hrgović je ranije najavio da će "razbiti klinca u subotu i poslati ga natrag u srednju školu", dok mu je Itauma odgovorio da je riječ o "školskom prepucavanju".

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