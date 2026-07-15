Kaos na ulicama Makarske: Probušene gume na pet automobila, 55-godišnjak uhićen

Policija u Makarskoj privela je 55-godišnjeg muškarca kojeg dovodi u vezu s oštećenjem pneumatika na pet parkiranih osobnih vozila.

Sve je počelo u utorak oko 16 sati, kada su policijski službenici Policijske postaje Makarska zaprimili dojavu da nepoznata muška osoba na području grada oštećuje gume na parkiranim automobilima. Prema dosad utvrđenim informacijama, na svakom od pet vozila probušen je po jedan pneumatik.

Policija je odmah pokrenula potragu za počiniteljem te je ubrzo pronašla 55-godišnjaka za kojeg se sumnja da je povezan s ovim događajem. Uhićen je i priveden u službene prostorije, nakon čega je odveden na liječnički pregled te zadržan na daljnjem liječenju.

Po završetku liječenja nad muškarcem će biti provedeno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Vlasnici oštećenih vozila upućeni su na podnošenje prijedloga za kazneni progon zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Prema dosadašnjim procjenama, ukupna materijalna šteta iznosi oko 650 eura.