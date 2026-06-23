Kaos na ulazu u Split: Sudar dva automobila i motocikla, vozači se preusmjeravaju

U Ulici Zbora narodne garde u Splitu večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila danas oko 19.10 sati, a prema prvim informacijama s terena jedna je osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći.

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Zbog nesreće promet se na toj dionici odvija otežano. Vozila se preusmjeravaju prema obližnjem rotoru, a policija poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje.

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.