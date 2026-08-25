Kaos na svadbi u Dalmaciji: 50 dodatnih gostiju, kiša, blato i glad, a onda je sve eskaliralo

Svadbe bi trebale biti dani za pamćenje, ispunjeni glazbom, dobrom hranom i veseljem, no sudeći prema iskustvima koja su posljednjih sati podijelili korisnici Reddita, neki su se pirni dani pretvorili u događaje koje bi gosti najradije – zaboravili. Na hrvatskom Redditu, u zajednici r/askcroatia, pojavilo se jednostavno pitanje: "Koja vam je bila najgora svadba na kojoj ste bili i zašto?" Autorica rasprave odmah je opisala vlastito iskustvo – lošu i nedostatnu hranu, kašnjenje gotovo svega, neraspoložene mladence i problematično ozvučenje. Kaže da je na kraju jedva čekala darivanje kako bi mogla krenuti kući.

A onda su krenule priče drugih korisnika. I neke od njih teško je nadmašiti.

"Mladenci se posvađali usred svadbe"

Jedan korisnik opisao je svadbu na kojoj se, prema njegovim riječima, čak tri sata plesalo kolo, dok je većina gostiju djelovala kao da je na posao došla "odraditi smjenu". Atmosfera se dodatno zakomplicirala kada su se mladenci posvađali usred vlastitog vjenčanja jer se mladoženja navodno nije želio fotografirati s dijelom mladenkine obitelji.

Ni hrana nije spasila večer.

"Hrana je bila toliko loša da smo se htjeli barem napiti", opisao je korisnik, dodajući da im ni vino nije bilo od velike pomoći. Druga korisnica prisjetila se svadbe koja je trebala biti moderna i opuštena, ali su gosti, kako tvrdi, gotovo dva sata ostavljeni vani na kiši i hladnoći prije ulaska u dvoranu. Nakon toga uslijedili su problemi s grijanjem, premalo hrane i bend koji, prema njezinu dojmu, nikako nije uspijevao podignuti atmosferu.

Otišli brojati novac i – nestali na dva i pol sata

Među kraćim, ali možda i najbizarnijim iskustvima našla se priča korisnika koji tvrdi da su mladenci oko jedan sat iza ponoći jednostavno – nestali.

"Mladenci u 1 sat pobjegli pare brojat i nisu se vraćali do 3.30 kada je svadba bila praktički gotova", napisao je.

Drugi su, pak, zaključili da ni luksuzno uređena svadba ne znači mnogo ako gosti ostanu gladni. Jedan komentar opisuje "skupu, prenapucanu svadbu" na kojoj je, prema tvrdnji korisnika, bilo premalo hrane, gotovo ništa slatkoga, a plesni podij ostao je prazan.

Najbolji detalj došao je tek poslije. "Poslije smo pola svatova sreli u McDonald'su", napisao je korisnik.

Kiša, blato, gladni gosti i tučnjava s vlasnikom restorana

Jedna od najupečatljivijih priča stiže iz Dalmacije. Korisnik Reddita opisao je jesensko vjenčanje na otvorenom, na vrhu brda, daleko od trgovina i drugih sadržaja. Prema njegovoj priči, roditelji mladenaca navodno su bez znanja organizatora pozvali još pedesetak ljudi. Potom je stigao snažan pljusak, gosti su pokisnuli, stolovi bili mokri, a prva hrana navodno je poslužena tek oko 14 sati. Žene u štiklama satima su, tvrdi, stajale u blatu, bend nije imao gdje svirati, a atmosfera se potpuno raspala.

Ni tu nije bio kraj. "Mladoženjin tata je bio utučen i pola pira proplakao. Mladenkin otac se potukao s vlasnikom restorana", stoji u komentaru. Gosti su, prema toj priči, oko 19 sati zaključili da je vrijeme za odlazak, spustili se do Splita i – otišli na večeru jer su ostali gladni.

"Ostali gladni, išli po burek u tri ujutro"

Glad se, zanimljivo, ponavlja u brojnim iskustvima. Jedan korisnik prisjetio se svadbe od prije dvadesetak godina nakon koje su gosti u tri sata ujutro završili u potrazi za burekom.

Na drugoj svadbi, tvrdi, večera je toliko kasnila da su ljudi odlazili na benzinsku postaju kupovati sendviče, dok je dio gostiju otišao još prije darivanja i samo ostavio kuverte. Naravno, riječ je o anonimnim i neovisno neprovjerenim iskustvima korisnika društvene mreže pa ih treba promatrati upravo kao osobne dojmove i anegdote. No rasprava je još jednom pokazala koliko se mišljenja o "savršenoj svadbi" razlikuju.

Ako je suditi prema komentarima, gosti ipak ne traže previše: dovoljno hrane, dobru glazbu, malo atmosfere i mladence koji će barem veći dio večeri provesti – na vlastitoj svadbi.