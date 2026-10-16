Kaos na splitskoj Rivi: Navijači pokušali probiti policijski kordon, petorica završila u pritvoru, još 52 osobe kažnjene!

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz navijačke nerede koji su se dogodili u srijedu, 14. listopada, na splitskoj Rivi, neposredno prije ponoći. Zbog sumnje u počinjenje dvaju kaznenih djela pet osoba predano je pritvorskom nadzorniku, dok su još 52 osobe kažnjene zbog narušavanja javnog reda i mira.

Riječ je o incidentu u kojem su se pripadnici dviju navijačkih skupina pokušali međusobno sukobiti, no policija je spriječila njihov izravan obračun.

Pokušali probiti policijski kordon

Prema informacijama policije, incident se dogodio oko 23.30 sati, kada su pripadnici navijačkih skupina pokušali probiti policijski kordon koji ih je razdvajao.

Tijekom intervencije odgurivali su policijske službenike i prema njima bacali različite predmete kojima su ih mogli ozlijediti.

Unatoč pokušajima probijanja kordona, policijski službenici uspjeli su zadržati skupine razdvojene i spriječiti fizički sukob.

Pet osoba kazneno prijavljeno, među njima i poljski državljanin

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Prve policijske postaje Split.

Utvrđena je osnovana sumnja da je pet osoba, među kojima su četvorica hrvatskih državljana i jedan državljanin Poljske, počinilo kaznena djela prisile prema službenoj osobi i izazivanja nereda.

Svih pet osumnjičenih po završetku kriminalističkog istraživanja predano je pritvorskom nadzorniku.

Još 52 osobe kažnjene zbog narušavanja javnog reda i mira

Policija je tijekom iste intervencije, uz pet kazneno osumnjičenih osoba, uhitila još 52 osobe.

One su kažnjene zbog narušavanja javnog reda i mira.

Ukupno je tako tijekom policijskog postupanja obuhvaćeno 57 osoba, a pravodobnom intervencijom spriječen je sukob dviju navijačkih skupina na splitskoj Rivi.