KAOS NA SPLITSKIM CESTAMA: Obilna kiša usporila promet, kolone na izlazu iz grada

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split i okolicu već stvara probleme u prometu. Snažni pljuskovi u kratkom su vremenu donijeli velike količine vode, zbog čega vozači na pojedinim prometnicama moraju voziti znatno opreznije i sporije.

Najveće gužve trenutno su zabilježene na izlazu iz Splita. U Ulici Domovinskog rata promet je zbog pojačane frekvencije vozila i nepovoljnih vremenskih uvjeta izrazito usporen, a stvaraju se i kolone. Vozačima se preporučuje da, ako mogu, izbjegavaju najopterećenije pravce i računaju na dulje vrijeme putovanja.

Problem dodatno stvara voda koja se zadržava na kolniku. Na pojedinim dijelovima prometnica zbog obilnih oborina nastale su lokve i bujični tokovi, što dodatno otežava prometovanje. Poseban oprez potreban je pri prolasku kroz takve dijelove jer vozila mogu izgubiti stabilnost, a vidljivost je zbog intenzivne kiše smanjena.

Nestabilno vrijeme nije samo kratkotrajna pojava. Tijekom nastavka prijepodneva očekuju se novi izraženiji pljuskovi, lokalno praćeni grmljavinom. U kratkom vremenu može pasti velika količina oborine, pa su moguće nove bujice, zadržavanje vode na prometnicama i dodatni problemi u prometu.

Promjena vremena donijela je i osjetan temperaturni preokret. Grmljavinska fronta tijekom jutra premješta se preko srednje Dalmacije, dok će jugo postupno zamijeniti tramontana. U večernjim satima vjetar će okrenuti na slabu do umjerenu buru.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, smanjenje brzine i veći razmak između vozila. U slučaju vrlo intenzivnih pljuskova najbolje je izbjegavati nepotrebna putovanja dok se uvjeti na cestama ne poprave.

Prema prognozama, vrijeme će se postupno smirivati nakon prolaska fronte. Vikend bi trebao donijeti stabilnije, suho i osjetno ugodnije vrijeme, uz jačanje bure tijekom nedjelje.