KAOS NA SKUPŠTINI: Vijećnice se zamalo fizički obračunale, kolege ih morale razdvajati

Sjednica Skupštine Istarske županije prekinuta je zbog incidenta do kojeg je došlo tijekom rasprave o nalazima revizije poslovanja Istarskog veleučilišta. Predsjednik Skupštine Valter Flego bio je prisiljen prekinuti sjednicu nakon verbalnog sukoba vijećnice SDP-a Sanje Radolović i vijećnice s liste Borisa Miletića Irene Peruško, koji je zamalo prerastao u fizički obračun, piše Glas Istre.

Sukob je započeo nakon što je Irena Peruško, govoreći u ime svog vijećničkog kluba, optužila načelnika Vižinade Marka Ferenca da traži smjenu dekana Daglasa Korace. Pritom je istaknula da Ferenac nije preuzeo odgovornost za negativan nalaz revizije u vlastitoj općini.

"Kako netko s ovakvim nalazima revizije može uopće tražiti bilo kakvu odgovornost dekana, kada nije odgovarao pred stanovnicima svoje općine", upitala je Peruško.

Za govornicu je zatim izašla Sanja Radolović iz SDP-a. Poručila je da SDP ne traži "ničije glave", ali da je činjenica da netko mora snositi odgovornost za negativan revizorski nalaz. Potom se osvrnula na Irenu Peruško.

"Kada je u pitanju gospođa Peruško, dovoljno govori to što je istupila u ime Kluba Borisa Miletića odmah nakon što je njen sin podnio izvješće o Programu rada Savjeta mladih Istarske županije za 2026. godinu. Glasala je za to izvješće, a nije se izuzela. Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovirajući svog sina u Savjetu mladih", rekla je Radolović.

Na rubu fizičkog sukoba

Komentari Sanje Radolović izazvali su burnu reakciju Irene Peruško, koja je počela vikati iz vijećničke klupe.

Situacija je eskalirala do te mjere da je zamalo došlo do fizičkog obračuna, pa su kolegice i kolege vijećnici morali razdvajati dvije vijećnice.