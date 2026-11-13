Kaos na moru zbog nevremena: U prekidu brojne trajektne i katamaranske linije, problemi i na cestama diljem Hrvatske

Nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom stvara velike probleme u pomorskom i cestovnom prometu. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), u petak su u prekidu brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, uključujući nekoliko važnih veza između dalmatinskih otoka i kopna. Vozače se upozorava na skliske kolnike, moguće odrone i vodu na prometnicama.

Vremenske neprilike ozbiljno su poremetile prometovanje duž hrvatske obale. Zbog nepovoljnih uvjeta na moru obustavljen je promet na nizu pomorskih linija, dok snažan vjetar otežava vožnju na pojedinim cestama u priobalju.

Posebno su pogođeni putnici koji putuju prema dalmatinskim otocima, ali i oni koji se koriste pomorskim vezama na sjevernom Jadranu.

U prekidu šest trajektnih linija

Prema izvješću HAK-a, trenutačno ne prometuju sljedeće trajektne linije:

Valbiska – Merag

Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda/Krijal – Mali Lošinj

Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje

Sućuraj – Drvenik

Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

Prapratno – Sobra

Među obustavljenim vezama nalaze se i linije koje su iznimno važne za svakodnevni život otočana, odlazak na posao, liječničke preglede i druge obveze na kopnu.

Ne prometuje ni osam katamaranskih linija

Problemi su zahvatili i brze brodske veze, a prema informacijama HAK-a, u prekidu su katamaranske linije:

Pula – Zadar – Pula

Rijeka – Cres – Mali Lošinj

Rijeka – Rab – Novalja

Zadar – Sali – Zaglav – Iž – Bršanj

Ubli – Vela Luka – Hvar – Split

Ubli – Korčula – Dubrovnik

Korčula – Split

Dubrovnik – Šipan – Mljet

Obustavljene su i brodske linije Mali Lošinj – Unije – Susak te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu jer se stanje može mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.

Oprez na cestama: Skliski kolnici, odroni i velika količina vode

Nevrijeme ne stvara poteškoće samo na moru.

U većem dijelu Hrvatske kolnici su zbog kiše mokri ili vlažni, a na pojedinim dionicama i izrazito skliski.

HAK upozorava i na mogućnost odrona, posebno na cestama koje prolaze uz strme padine.

Zbog povremeno snažnih pljuskova na prometnicama se mogu zadržavati veće količine vode, što dodatno povećava opasnost od proklizavanja i gubitka nadzora nad vozilom.

U priobalju su zbog jakog vjetra na pojedinim cestama na snazi zabrane prometa za određene skupine vozila.

Iz HAK-a vozačima preporučuju da smanje brzinu, prilagode način vožnje uvjetima na prometnici i održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Zbog požara ograničenje brzine, jedna cesta zatvorena zbog vode

Dodatne poteškoće zabilježene su i na pojedinim lokalnim prometnicama.

Na državnoj cesti DC1 u mjestu Rudanovac, zbog požara i dima uz cestu, prometuje se uz ograničenje brzine od 30 kilometara na sat.

Istodobno je zbog vode na kolniku za sav promet zatvorena lokalna cesta Blaževci – Zapeć.

S obzirom na nestabilne vremenske uvjete, vozačima i putnicima preporučuje se dodatni oprez te praćenje prometnih obavijesti.

Svi koji planiraju putovanje prema otocima trebali bi prije polaska provjeriti prometuje li njihova linija, a vozači računati na moguće poteškoće i ograničenja na cestama.