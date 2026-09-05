Kaos na letu: Muškarac divljao u avionu, putnici ga zalijepili za sjedalo

Muškarac iz Arizone uhićen je nakon incidenta tijekom leta American Airlinesa iz Dallasa prema Newarku. Zbog njegovog navodno agresivnog ponašanja avion je preusmjeren u Baltimore, gdje su ga policajci zatekli vezanog za sjedalo ljepljivom trakom, dok su mu ruke bile vezane vezicama.

Incident se dogodio na letu AA 618, objavili su FBI i American Airlines. Policija je nakon slijetanja u četvrtak navečer privela 67-godišnjeg Arthura Lundeena, koji je optužen za remećenje javnog reda i mira te napad drugog stupnja, prenosi tportal.

Putnici ga svladali tijekom leta

Prema svjedočenju putnika Juana Mejije, bivšeg policajca, Lundeen je pred kraj leta počeo pokazivati sve agresivnije ponašanje.

'Gospodin koji je sjedio dva reda iza nas postajao je ratoboran, upućivao je pogrdne primjedbe osoblju American Airlinesa i drugim putnicima, vrijeđao na rasnoj osnovi, koristio vulgaran jezik, bio je vrlo uvredljiv prema ženama', rekao je Mejia za ABC News.

Situacija je, prema njegovim riječima, eskalirala kada je muškarac navodno postao i fizički agresivan. Mejia je tada, zajedno s prijateljem Richardom Olenickom, pomogao svladati Lundeena.

'Juan je odmah znao da se mora nešto poduzeti. Odmah je ustao i skočio na sjedalo odmah pored putnika te je počeo raditi na njegovu sputavanju kako bi situaciju držao pod kontrolom', ispričao je Olenick.

Dvojica putnika ostala su uz Lundeena sve dok avion nije sletio u Baltimore i dok se u njega nisu ukrcali policajci.

'Nismo htjeli povrijediti ovu osobu, više smo ga htjeli obuzdati i kontrolirati kako se situacija ne bi dalje pogoršala', rekao je Mejia.

Let nastavljen nakon slijetanja

Nakon što je avion sletio u Baltimore, Lundeena su policajci izveli iz zrakoplova, a let je potom nastavljen, priopćio je American Airlines.

Policija Maryland Transportation Authorityja potvrdila je da je muškarac optužen za remećenje javnog reda i mira i napad drugog stupnja 'zbog incidenata koji su se dogodili u zrakoplovu na aerodromu BWI'.

Incident istražuje FBI.