Ružne scene obilježile su završetak utakmice između Istre 1961 i Varaždina na stadionu Aldo Drosina u Puli, kojom je otvoreno 15. kolo SuperSport HNL-a.

Puljani su slavili rezultatom 2:1, no nakon utakmice u prvom su planu bili nezadovoljni nogometaši gostujuće momčadi i glavni sudac Antonio Melnjak.

Istra je pogocima Nika Škafara Žužića i Emila Frederiksena stekla dva pogotka prednosti, dok je Varaždin od rane faze susreta igrao s igračem manje.

Iuri Tavares u završnici je smanjio zaostatak gostiju i unio neizvjesnost u susret.

Zaštitari morali smirivati situaciju

Duboko u sudačkoj nadoknadi Dukan Ahmeti postigao je treći pogodak za domaćine, koji je nakon intervencije VAR-a poništen zbog zaleđa u začetku akcije.

Melnjak je nakon potvrde iz VAR sobe označio kraj utakmice, što je izazvalo burnu reakciju varaždinskih nogometaša.

Gostujući igrači krenuli su prema sucu i žestoko mu prigovarali, a Melnjak je u naguranoj atmosferi pokazivao žute kartone. U cijelu situaciju morali su se uključiti i zaštitari kako bi smirili tenzije.

Nemile scene tako su zasjenile pobjedu Puljana, koji su se bodovno izjednačili s Varaždinom i zahvaljujući boljoj gol-razlici privremeno zauzeli treće mjesto prvenstvene ljestvice.

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